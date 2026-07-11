El mundo de la música despide a Gene García: "Era una voz irrepetible y un artista excepcional que Badajoz nunca olvidará"

La música extremeña vive este 11 de julio una jornada de profundo recuerdo tras el fallecimiento de Gene García, una de las voces más singulares que ha dado Badajoz. Productores, compañeros de escenario y amigos han querido despedirse del artista con palabras cargadas de admiración y cariño, dibujando el retrato de un músico irrepetible cuyo legado permanecerá vivo en varias generaciones de aficionados al blues, el soul, el jazz y el rock.

Entre quienes mejor conocieron su trayectoria se encuentra Paco Lobo, una de las personas que impulsó sus primeros pasos artísticos y con quien compartió décadas de proyectos musicales. Su recuerdo resume el sentir de quienes convivieron con Gene sobre los escenarios y resume con un mensaje unánime: "Era una voz irrepetible y un artista excepcional que Badajoz nunca olvidará".

"Una voz irrepetible"

"Era un amigo muy especial, un tipo honesto, coherente y, evidentemente, una voz irrepetible que ha perdido Extremadura", afirma emocionado. Lobo recuerda cómo conoció al artista en los primeros años de rockabilly, una relación profesional y personal que se prolongó durante buena parte de su carrera. Precisamente, fue su hermano, Manuel Lobo, también fallecido, quien los presentó.

"A partir de ahí hubo una relación que se ha mantenido hasta hoy", explica, repasando una trayectoria en la que grabaron varios trabajos discográficos y compartieron escenarios dentro y fuera de España.

Gene García y Paco Lobo en uno de sus últimos encuentros. / La Crónica

Para él, Gene García fue mucho más que un cantante: "Era un artista multidisciplinar. Cantaba, tocaba, pintaba... hacía muchas cosas. La verdad es que hemos perdido una persona muy grande", destaca.

Su carrera lo llevó a formar parte de numerosos proyectos musicales, colaborando con distintas bandas y artistas, además de desarrollar una sólida carrera en solitario que lo convirtió en una referencia del panorama musical extremeño y nacional.

"Una de las grandes voces que ha dado Extremadura"

Antonio Vega, productor, mánager y compañero durante una parte de su carrera, también define a Gene García como un artista fuera de lo común: "Ha sido una de las grandes voces de Extremadura, incluso de España y de Europa", asegura.

Para Vega, el mayor legado del cantante reside precisamente en su capacidad vocal. "La voz de Gene era tremenda. Estuviera aquí, en Alemania o donde actuara, siempre era algo arrollador", recuerda.

Antonio Vega y Gene García en la plaza de la Soledad de Badajoz. / Santi García

Su personalidad artística, marcada por la influencia del soul, el blues y el jazz, hizo de él un intérprete diferente. "Provocaba la sensación de un crooner negro. Su poder estaba en la voz y sus sentimientos estaban ahí", explica. Pero Gene García fue mucho más que un cantante. También cultivó la pintura, protagonizó exposiciones y desarrolló una faceta creativa que sorprendía a quienes lo conocían.

Gene García actuando junto a la Iberian Big Band. / La Crónica

Un músico que dejó huella dentro y fuera de Extremadura

Durante su trayectoria participó en numerosas formaciones musicales, compartió escenario con artistas nacionales e internacionales y recorrió buena parte de España y Portugal llevando su música a festivales, salas y encuentros culturales.

Paco Lobo recuerda especialmente aquellos años de viajes y conciertos: "Los mejores momentos fueron muchos. Hicimos giras por Portugal, estuvimos en Galicia, Castilla y León, País Vasco, Madrid, por todo el país. Gene estaba en todas partes, siempre con distintas formaciones y proyectos", rememora.

Quienes compartieron escenario con él coinciden en destacar también su forma de ser. "Era coherente, honesto y, sobre todo, divertido en el trato cercano", resume Lobo.

Esa cercanía convirtió a Gene García en una figura especialmente querida dentro del panorama musical extremeño, donde siempre encontró compañeros dispuestos a compartir proyectos y escenarios.

Un legado que permanecerá vivo

La despedida de Gene García ha provocado una oleada de mensajes de afecto entre músicos, artistas y amantes de la cultura de Extremadura, que recuerdan no solo su inmenso talento, sino también su calidad humana.

Paco Lobo resume ese sentimiento colectivo con una frase que refleja el vacío que deja el artista: "Jamás me olvidaré de él. Lo llevaré siempre en mi corazón".

Por su parte, Antonio Vega coincide en que su recuerdo seguirá presente allí donde suene alguna de sus canciones: "El legado es la voz que tenía. Su poder estaba en la voz y en todo lo que transmitía cuando cantaba".

Gene García durante la presentación de una exposición suya en la Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz. / Santi García

"Merecía la medalla de Extremadura"

Pese a ser una voz totalmente identificable, sus amigos y compañeros señalan que ha sido poco reconocida su figura en la región. Pese a habérsele entregado el premio de honor de los Premios de la Música Extremeña 2025 hace tan solo unos meses, Paco Lobo va más allá y señala que "merecía la medalla de Extremadura". Señala que se han entregado un sinfín de medallas a muchas personas que tenían menos motivos por los que recibirlas que Gene García. Por ello, reivindica que uno de esos reconocimientos regionales este año vaya para el artista pacense.

La música extremeña pierde a uno de sus intérpretes más personales, pero conserva un legado construido durante décadas de escenarios, discos, amistad y pasión por la música. Un patrimonio cultural que seguirá sonando como la mejor forma de mantener viva la memoria de Gene García.

Fuente: La Crónica de Badajoz