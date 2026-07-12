El Ayuntamiento de Badajoz refuerza la lucha contra el picudo rojo para proteger más de 700 palmeras de la ciudad

El Ayuntamiento de Badajoz ha puesto en marcha un nuevo contrato esta misma semana para reforzar la lucha contra el picudo rojo. La presencia de este insecto en la ciudad está considerada desde hace años como una plaga que amenaza a las palmeras canarias. El objetivo del nuevo contrato es garantizar la conservación de los más de 700 ejemplares distribuidos por la ciudad y sus pedanías.

El contrato, que tendrá una duración de dos años, contempla una inversión municipal de 92.482 euros destinada a la aplicación de cinco tratamientos anuales en cada una de las palmeras. Con esta planificación se busca mantener una protección continua frente a este insecto, considerado uno de los principales enemigos de este tipo de arbolado ornamental.

"Mantener una de las señas de identidad de la ciudad"

El concejal responsable de la concejalía de Parques y Jardines, Rubén Galea, ha destacado la importancia de este contrato y de la actuación que se acometerá gracias a él porque favorecerá una importante acción que busca preservar una de las imágenes más reconocibles de Badajoz y de sus pedanías.

Así, ha subrayado que esta inversión va encaminada a proteger los ejemplares mencionados contra el picudo rojo. Este pequeño insecto de color rojizo destruye las palmeras mediante sus larvas que nacen en la corona o heridas del tronco. Cuando estos eclosionan surgen unos voraces gusanos que se alimentan del tejido tierno de estos árboles. Con esto consiguen destruir la estructura interna de las palmeras provocando la muerte y caida de la copa en tan solo pocas semanas.

En la ciudad, han sido decenas de ejemplares los que se han perdido después de verse afectados por este insecto. Para evitar que siga dañando más palmeras surge esta contratación: "Supondrá mantener una de las señas de identidad de la ciudad y todo ello con una inversión de más de 92.000 euros durante dos años", ha añadido Galea.

Tratamientos preventivos durante todo el año

Los trabajos se desarrollan mediante el conocido como método de "ducha", un sistema que consiste en aplicar el insecticida directamente sobre la corona de hojas y el centro de la palmera mediante una pértiga equipada con un sistema de bombeo. Este procedimiento permite que el producto alcance las zonas donde actúa el picudo rojo, aumentando la eficacia del tratamiento.

La programación de cinco aplicaciones al año responde a la necesidad de mantener una protección permanente frente a una plaga que puede provocar graves daños e incluso la muerte de las palmeras si no se actúa de forma preventiva.

Con esta actuación, la Concejalía de Parques y Jardines mantiene su estrategia de conservación del arbolado urbano y de protección de uno de los elementos vegetales más representativos de Badajoz, presente tanto en avenidas y parques como en diferentes espacios públicos de las pedanías.

Fuente: La Crónica de Badajoz