Badajoz le da el último adiós más musical al polifacético Gene García

Badajoz ha despedido a Eugenio de los Reyes García, Gene García. El funeral del polifacético artista se ha celebrado en la capilla del tanatorio Puente Real de Badajoz donde sus restos han sido velados desde que el sábado falleciera en el Hospital Universitario.

Centenares de personas han despedido al artista polifacético de San Roque. La capilla se ha llenado de familiares, amigos y compañeros que han querido despedirse de Gene García. Los exteriores de este recinto también se han atestado de un nutrido de personas con la misma intención.

La música como despedida

El funeral ha comenzado con una interpretación de Mili Vizcaíno y una pequeña banda formada por Pedro Calero, Claudio Galazo, Pepín, Álvaro Galazo, Rafa Prieto, Juan Pedro Padilla, Javi Mojave y Claudia Padilla. El tema elegido ha sido Amazing Grace, una conocida canción de góspel.

Foto de la banda que ha acompañado musicalmente en la despedida de Gene García en Badajoz. / Jota Granado

Ese ha sido el punto de inicio a una celebración muy emotiva que ha sido presidida por Andrés Fernández Llera, párroco de las iglesias de la Concepción y San Andrés, y por Pedro Alberto Delgado, párroco De la Iglesia del Perpetuo Socorro.

Llera ha señalado en la homilía que aunque "hoy despedimos a Gene García, él se queda. Su espíritu de alguna manera se ha quedado en nosotros, nos ha cambiado". Asimismo, ha recordado que es momento de "dar gracias a Dios por haber conocido a Gene", el "blanco con voz de negro".

El mundo de la cultura le dice adiós

Quienes compartieron parte de su vida con Gene García han querido arropar en este difícil momento a su esposa, a su madre y al resto de sus seres queridos. Personas de todas las edades se han dado cita para rendirle un último homenaje en una mañana marcada por la emoción.

El funeral ha reunido a numerosos músicos que, en muchos casos, no coincidían desde hacía años. Profesionales de distintos ámbitos del panorama musical han compartido el dolor por su pérdida: integrantes de la banda municipal de música, profesores del conservatorio, cantantes de jazz y artistas vinculados al rock, entre otros.

Imagen de la salida de los asistentes al funeral de Gene García. / Jota Granado

Rostros conocidos

Pero también del mundo de la interpretación como Paca Velardiez, Eugenio Amaya o Carlos Tristancho y del séptimo arte con la presencia de Antonio Gil Aparicio, director de la Filmoteca y Medios Audiovisuales de Extremadura, y la maquilladora pacense Pepa Casado.

Junto a ellos tampoco han faltado nombres propios como el cantante Gecko Turner, Fermín Serrano, Mili Vizcaíno, Raquel Sandes o los productores y managers del fallecido, Paco Lobo y Antonio Vega.

La última gran ovación

Cuando la eucaristía ha finalizado la banda formada para la ocasión ha vuelto a tomar protagonismo. La canción elegida para esta ocasión ha sido You’ve Got a Friend en la versión de Hattaway. Ha sido el momento más emotivo de la mañana. Gran parte de los presentes han ido marcando el compás con sus palmas.

Las lágrimas han llenado los ojos de muchos de los presentes recordando al gran Gene García. Con los últimos acordes un gran aplauso ha resonado en la capilla que además de agradecer a los músicos su interpretación ha servido como última gran ovación al polifacético artista.

Una calle para Gene García

El sentir global de los presentes, además de la pena por la pérdida, era la necesidad de reconocer la gran figura que fue Gene García. A la idea que trasladó Paco Lobo a este diario de pedir la Medalla de Extremadura para el artista, se suman otras como un espectáculo conjunto para poder homenajearlo.

No es la única propuesta, algunos de los amigos del pacense fallecido ha mostrado su intención de solicitar que una calle en las inmediaciones de la Plaza Alta de Badajoz lleve su nombre y su recuerdo sea aún más constante.

Fuente: La Crónica de Badajoz