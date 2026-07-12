Charlas, talleres y educación sexual: la Diputación de Badajoz apuesta por la diversidad

La Diputación de Badajoz financiará proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el respeto a la diversidad sexual en los municipios de la provincia. La resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOE), contempla la concesión de cerca de 138.000 euros a 46 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyos proyectos han obtenido la puntuación mínima exigida en el proceso de valoración. La cuantía de las ayudas asciende, con carácter general, a 3.000 euros por proyecto.

Entre los requisitos a cumplir por las asociaciones figuraba la adecuación al objeto y a las líneas de actuación, que entre sus fines se señale expresamente la realización de actividades para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y/o la defensa de los derechos de las personas LGBTI o que estas acciones se enmarquen dentro de la provincia de Badajoz.

Asociación de Mujeres de La Siberia

Otro de los requisitos indispensables era obtener una puntuación superior a 50 puntos en la valoración de las solicitudes. Entre las entidades beneficiarias, unas de las que mejor puntuación adquirió fue la Asociación Consejo Comarcal de Mujeres de La Siberia, con 81,50 puntos que se traducen en una subvención de 3.000 euros.

El proyecto que se subvencionará con esta cuantía es La Siberia Diversa II, una iniciativa que buscará, principalmente, educar al alumnado de los 12 municipios de La Siberia integrados en la asociación comarcal. Los talleres se impartirán en colaboración con Vanesa Lozano, una técnica de Extremadura Entiende. Esta asociación feminista trabaja para visibilizar la realidad de mujeres LGTBI+, defender sus derechos y dar voz a la realidad de la región.

Los institutos de Herrera del Duque, de Talarrubias y de Siruela serán los encargados de acoger estas charlas formativas a partir del mes de septiembre que consistirán en la "concienciación y sensibilización sobre la diversidad sexual", según ha contado Azucena Metidieri, secretaria de la Asociación Consejo Comarcal de Mujeres de la Siberia. Además, para continuar dándole visibilidad a la importancia de la educación sexual se repartirán preservativos tanto en estas charlas como en bares y cafés de los municipios que forman parte del consejo comarcal. La meta es, según la secretaria, "prevenir riesgos".

La primera edición de este proyecto estuvo dirigida a la formación del profesorado de estos mismos centros educativos y en esta ocasión, se ha querido hacer de una manera mucho más directa a través de estos institutos que dan cobertura al conjunto total de la comarca de La Siberia.

Primera edición La Siberia Diversa. / Cedida.

Conociéndome III

Además, a esta subvención se le suma otra recibida el pasado mes de junio para financiar Conociéndome III, un proyecto al que se le otorgaron cerca de 10.200 euros. Esta iniciativa comenzará junto a La Siberia Diversa II el mes de septiembre. En este caso, consistirá en talleres de manualidades tales como creación de velas, jabones, costurería... repartidos por estos 12 municipios. "Además, habrá talleres de deporte y de salud mental", ha añadido la secretaria de la asociación comarcal.

Estos talleres van dirigidos principalmente a las socias para tratar de "fomentar que las mujeres de ese municipio se apunten a las Asociaciones de Mujeres de sus pueblos" la principal razón es que "las asociaciones están bastante envejecidas", según ha afirmado Azucena.

Aún no se conoce con exactitud qué talleres se impartirán en cada localidad, pero de lo que están seguros en la organización es de que "en todos los municipios se van a hacer mínimo dos o tres talleres".

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Esta convocatoria, gestionada por el Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz, se enmarca en el compromiso de la institución provincial con el impulso de políticas públicas que favorezcan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el respeto a la diversidad en el conjunto del territorio provincial.