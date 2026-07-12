PP Piscinas

Aprendí a nadar en la piscina municipal. Hasta entonces solo me había bañado en la rivera del Ardila, donde mi familia acudía a pasar algunos domingos de verano bajo la sombra de los eucaliptos. Tuvo que abrir la piscina para que pudiese aprender a nadar. Mis veranos de preadolescencia y adolescencia transcurrieron con mis amigos en sus instalaciones, que aún hoy siguen siendo envidiables, por el especial cuidado que el ayuntamiento dedica a su mantenimiento. La piscina municipal de mi pueblo sigue siendo lugar de encuentro de familias y de pandillas de todas las edades, desde los niños que hacen parada obligada en los campamentos de conciliación familiar, a los jubilados que aprovechan la primera hora para hacer unos largos (o unos anchos) y tomarse la cerveza o el vino con la tapa antes de volver a casa.

Es indudable que las piscinas municipales dinamizan la vida social de los pueblos y quedarán muy pocos que no cuenten con este servicio público, que realmente lo es. Entre esos pocos están todas las pedanías que dependen de Badajoz. Son ocho: Gévora, Villafranco del Guadiana, Valdebótoa, Novelda, Sagrajas, Balboa, Alvarado y Alcazaba. En ninguna de las ocho hay piscina pública. Aunque el número de habitantes no tendría que limitar esta inversión, ese no es el motivo. Gévora tiene más de 2.500 empadronados, casi la misma población que Zahínos, con piscina desde 1990. Pero es que hay localidades mucho más pequeñas que también disponen de este tipo de instalaciones que en Extremadura -donde se soportan temperaturas en muchas épocas del año que rondan los 40 grados- son absolutamente necesarias. Por citar un ejemplo: Valencia del Mombuey, con 703 habitantes, tiene piscina municipal.

Pues en el entorno de Badajoz, ni Gévora con 2.500, ni Villafranco con 1.500 ni Valdebótoa con 1.300. Ninguno. De ahí para abajo, mucho menos. Por eso, desde hace años ha sido una reivindicación constante la construcción de una piscina municipal en Gévora, que diese servicio al resto de pedanías. No se puede decir que, por ser poblados de Badajoz, sus vecinos disfrutan de los mismos servicios que en los barrios de ciudad. No es así. En primer lugar, existe un problema claro de movilidad, pues el autobús urbano los fines de semana, que es cuando se suele hacer más uso de las piscinas, no funciona como en los barrios de Badajoz. Además, en Badajoz solo hay dos piscinas municipales:la de La Granadilla y la de San Roque, insuficientes para una población de más de 150.000 habitantes, cuando en Cáceres, por poner otro ejemplo cercano, con 96.000 vecinos, hay cuatro piscinas públicas en la ciudad y otras dos en las pedanías de Rincón de Ballesteros, con tan sólo 109 habitantes, y Valdesalor con 560.

El PP lleva gobernando en el Ayuntamiento de Badajoz desde 1995 y hasta 2023 no incluyó en su programa electoral la piscina de Gévora, presupuestada en el plan de impulso de ese año. Aunque mucho impulso no ha dado a la propuesta. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, acaba de firmar esta semana el contrato para la redacción del proyecto. La adjudicataria tiene dos meses para hacerlo y después se licitará la obra. Termina la legislatura y los vecinos de Gévora no tendrán piscina. Va a tardar.

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En el PP han comprobado que las piscinas no son lo suyo. No hay más que pasearse por la avenida Adolfo Díaz Ambrona y contemplar el esqueleto de la proyectada en la margen derecha, que se anunció en 2012, se empezó a construir en 2019 y la obra lleva parada casi cuatro años. Ahora parece que se va a reactivar la terminación con la nueva licitación. Por no mencionar la climatizada de San Roque, también cerrada. Alguien recordará la película de 1978 ‘Pepito Piscinas’, en la que Fernando Esteso interpretaba a un fanfarrón que ligaba en las piscinas aparentando lo que no era. Badajoz y Gévora esperan como agua de piscina que las apariencias engañen y las promesas sean realidades, sin más demora.

Fuente: La Crónica de Badajoz