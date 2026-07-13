Badajoz culmina la renovación del entorno del paseo de San Francisco tras actuar en más de 1.000 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Badajoz ha finalizado la renovación integral del entorno del paseo de San Francisco con la conclusión de las obras en la calle Vasco Núñez y su conexión con la calle Padre Rafael. La actuación, ejecutada dentro del Plan de Grandes Ciudades, permite reabrir completamente al tráfico esta zona de la ciudad tras una intervención que ha mejorado tanto la movilidad peatonal como la circulación de vehículos.

Los trabajos se han desarrollado sobre una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados e incluyen la renovación del pavimento con adoquín y baldosas de granito y la mejora de la evacuación de las aguas pluviales. También se han incorporado más de 200 bolardos que buscan favorecer la seguridad y la ordenación del espacio urbano en el mencionado entorno.

Abierto al tráfico

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha destacado que "con la finalización de las actuaciones, el entorno del paseo de San Francisco y la calle Vasco Núñez ya está completamente abierto al tráfico" después de tres meses de intervenciones. Asimismo, ha subrayado que con las diversas obras se han "renovado más de 1.000 metros cuadrados de calzada, incorporando nuevos sumideros, evacuaciones de agua y más de 200 bolardos para mejorar la funcionalidad y la seguridad de la zona".

La intervención se ha ejecutado por fases. La primera se desarrolló en la calle Padre Rafael que se transformó en plataforma única, se renovó el acerado y se plantó nuevo arbolado. Posteriormente, los trabajos continuaron en el lateral del paseo de San Francisco con la instalación de toldos para generar espacios de sombra. También se cambiaron las baldosas de gran tamaño por adoquines de granito de 20 x 10 centímetros que buscan minimizar las incidencias en el pavimento que se han registrado en los últimos años en este enclave. La última intervención se ha desarrollado en la calle Vasco Núñez.

Urueña ha agradecido "la paciencia de vecinos y comerciantes durante el desarrollo de las obras", convencido de que "el resultado supone una mejora muy importante para este entorno, que ahora cuenta con más árboles y nuevas zonas de sombra que hacen el espacio más confortable para quienes lo utilizan a diario".

Estrategia de mejora del espacio público

Esta actuación forma parte de la estrategia municipal de mejora del espacio público, que continúa desarrollándose en distintos puntos de la ciudad. En las últimas semanas, han finalizado las obras de las calles Ramón Albarrán y Concepción Arenal, mientras avanzan las actuaciones en Sepúlveda, Madre de Dios, Felipe Checa, Meléndez Valdés y la plaza de Santo Domingo. Paralelamente, el servicio municipal de mantenimiento de pavimentos continúa ejecutando trabajos diarios de conservación y mejora del acerado, el aglomerado y el mobiliario urbano.

"Seguimos actuando de manera integral en diferentes calles de Badajoz, tanto con nuevas obras como con el servicio de mantenimiento de pavimentos, para seguir mejorando la ciudad", ha concluido el concejal de Urbanismo.

Fuente: La Crónica de Badajoz