Badajoz recuerda a Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen 29 años de su asesinato por ETA

Es un aniversario que jamás debe olvidarse. Badajoz no ha estado ajena y su ayuntamiento ha convocado este lunes, 13 de julio, un minuto de silencio a sus puertas, a petición la Fundación Miguel Ángel Blanco (que preside su hermana, María del Mar Blanco), bajo el lema 'Tu legado nos compromete'

Se cumplen 29 años del asesinato por la banda terrorista ETA de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP en Ermua que fue secuestrado y recibió un tiro de muerte cuando tenía exactamente 29 años. A punto de cumplirse tres décadas de aquel terrible suceso, que movilizó en manifestaciones a 2,5 millones de ciudadanos por toda España para pedir su liberación, su recuerdo permanece en el presente.

Una treintena de personas han participado en la concentración convocada por el ayuntamiento pacense, buena parte miembros del equipo de gobierno (PP), del grupo municipal de Vox, trabajadores municipales. Nadie del grupo socialista. También algunos ciudadanos a título particular y representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Los nombres de los asesinos

El primer teniente de alcalde, Carlos Urueña, ha leído el manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco y ha recordado los nombres de los asesinos: Javier García Gaztelu, Txapote; Irantzu Gallastegui y José Luis Geresta. "No vamos a olvidarlos". Como tampoco se olvidará la movilización ciudadana. En Bilbao, 500.000 personas se echaron a la calle. "Sin pistolas no sois nada", gritaron.

De aquel movimiento surgió el 'Espíritu de Ermua', que es el legado de Miguel Ángel Blanco, "un legado que nos compromete". "ETA fue derrotada gracias al sacrificio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado, a la independencia de la justicia y a la resistencia cívica de la sociedad española", ha recalcado el concejal. "Pero también fue derrotada por miles de personas anónimas que jamás ocuparán titulares ni aparecerán en libros de historia. Personas que siguieron adelante pese al miedo".

En el comunicado no ha faltado la reivindicación y la denuncia por parte de las víctimas del terrorismo: "A lo largo de este año, los presos de ETA han alcanzado su mayor nivel de beneficios penitenciarios. Sin arrepentimiento, sin colaboración con la justicia, sin un solo gesto hacia las víctimas. Y más de 300 asesinatos siguen sin resolverse". Y el rechazo al olvido: "La sociedad española tiene la obligación moral de transmitir a las nuevas generaciones lo que ocurrió. No para alimentar el enfrentamiento, sino para que el olvido no abra la puerta a la manipulación. Y aquí queremos hablar directamente a los jóvenes, a quienes no vivieron aquellos días de julio de 1997".

Tras el minuto de silencio y los aplausos, Urueña ha hecho declaraciones a la prensa. El concejal del PP ha defendido que esta convocatoria tiene sentido para que no se olvide a Miguel Ángel Blanco "y no nos dejemos manipular por los cambios que está habiendo en el País Vasco y la historia reciente del terrorismo". El concejal ha apuntado que han invitado a todos los partidos con representación municipal, pero el PSOE no ha asistido. Urueña ha defendido que el asesinato de Blanco fue "el principio del fin de ETA, cuando a la gente dejó de darle miedo salir en el País Vasco, en Navarro, los policías se quitaron los cascos y las máscaras y nos dimos cuenta de que el movimiento cívico que surgió empezó a cambiar la sociedad y se pudo terminar con la banda terrorista"

¿Qué ocurrió aquel día?

Fueron cien horas de angustia. Muchos lo recordarán. Todo el país estuvo pendiente. El 10 de julio de 1997 el concejal de Ermua fue secuestrado por tres miembros de ETA, que para su liberación reclamó al Gobierno de José María Aznar (PP) el acercamiento de todos los presos de la banda a las cárceles del País Vasco. No cedió al chantaje y fue tiroteado en una pista forestal de Lasarte la tarde del 12 de julio. Lo encontraron aún con vida, pero falleció la madrugada del 13 de julio. Tal día como hoy de hace 29 años.

Fuente: La Crónica de Badajoz