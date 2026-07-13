La Brigada Extremadura XI se desplegará en Letonia a finales de este año

La Brigada Extremadura XI iniciará de forma intensiva, tras el próximo periodo de vacaciones estivales, los preparativos de adiestramiento y organización operativa para liderar un nuevo contingente internacional en Letonia a finales de este año. Así lo ha avanzado hoy el jefe de la oficina de comunicación de la brigada, el teniente coronel Francisco del Viejo Macarro, coincidiendo con la visita institucional de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la Base General Menacho de Bótoa.

Esta nueva operación internacional supondrá la quinta ocasión en la que la Brigada XI actúe en el país báltico, un escenario estratégico que la unidad extremeña conoce bien. Según ha detallado el teniente coronel Del Viejo, este futuro desplazamiento se enmarca dentro de los compromisos internacionales adquiridos por España con los países aliados de la OTAN para reforzar la presencia militar en el denominado flanco este, tratándose de una misión puramente de disuasión y vigilancia.

En este sentido, el portavoz de la base ha querido transmitir un mensaje de normalidad institucional respecto a la situación geopolítica actual: “Cada vez estamos incrementando más nuestra presencia. Es un compromiso que tenemos con el resto de países de la OTAN”, ha precisado. Asimismo, ha aclarado que el contingente operará bajo el mismo marco jurídico, los mismos aliados y las mismas resoluciones internacionales que se han venido aplicando en los últimos años en la zona.

Seis meses en Letonia

Respecto a los plazos y la duración del despliegue, Del Viejo ha explicado que se mantendrán las rotaciones habituales establecidas por las Fuerzas Armadas para este tipo de misiones internacionales, las cuales suelen prolongarse durante un periodo de seis meses. De este modo, la planificación inicial prevé que el grueso de las tropas españolas parta hacia el país báltico a finales de 2026 y culmine su presencia sobre el terreno en mayo de 2027, momento en el que regresarían a España. El cuadrante de personal y la composición exacta del contingente se encuentran todavía en una fase muy inicial y de diseño.

Para poner en valor la magnitud del esfuerzo operativo, el teniente coronel ha desglosado la estructura actual de la Brigada Extremadura XI, la cual cuenta en total con unos 3.500 militares. La inmensa mayoría de este personal, unos 3.000 soldados, se concentra y trabaja a diario en la base de Bótoa.

Liderazgo actual en el adiestramiento de tropas ucranianas

Antes de asumir este importante reto logístico y humano en las fronteras de la Alianza Atlántica, la unidad extremeña continúa al frente de exigentes obligaciones operativas dentro del territorio nacional. Francisco del Viejo ha destacado que, en la actualidad, la Brigada XI se encuentra “liderando la misión europea de apoyo a Ucrania”, centrada en el adiestramiento y formación táctica de sus soldados, una labor de alta responsabilidad que coordina en primera persona el jefe de la brigada extremeña, el general Álvaro Díaz Fernández.

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Por último, el portavoz militar ha concluido señalando que asumir este quinto despliegue en Letonia no alterará el ciclo ordinario de disponibilidad de la unidad ni mermará su operatividad. Según ha explicado, el alto mando militar coordina los esfuerzos asignados a cada unidad de acuerdo con sus calendarios de disponibilidad, garantizando que el Ejército de Tierra mantiene todas sus capacidades operativas y de reacción dentro del propio territorio nacional.

Fuente: La Crónica de Badajoz