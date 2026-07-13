Caja Rural de Extremadura renueva su compromiso con Ifeba

Caja Rural de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz han renovado este lunes el convenio de patrocinio de la institución ferial de Badajoz (Ifeba) por importe de 25.000 euros, durante un año, prorrogable.

Según explicó Urbano Caballo, presidente de Caja Rural de Extremadura, este convenio materializa su apuesta por iniciativas que se desarrollan en la región y que, en el caso de Ifeba, se concreta en el apoyo de todas las ferias del calendario anual en este recinto.

Existe una segunda parte del acuerdo: la Feria Espiga, que este año celebra su tercera edición en octubre. «Un proyecto que pensamos que era bueno para Extremadura y es un ejemplo de cómo puede crecer cuando se suman apoyos». Así, reconoció que en sus inicios tenían «dudas» sobre cómo evolucionaría, pues se trataba de una apuesta muy innovadora. La segunda edición fue muy satisfacción y la tercera incluye el Certamen Nacional de Gastronomía, que ya está llenando los hoteles de la ciudad.

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Por su parte, el alcalde, Ignacio Gragera, agradeció que se renueve este convenio que permite planificar mejor la Feria Espiga, que implica que por primera vez todas las denominaciones de origen de la región se den cita.

Fuente: La Crónica de Badajoz