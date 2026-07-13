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Detenido en Villanueva tras arrojar una pelota con 78 papelinas de heroína y metanfetamina

La actuación tuvo lugar el pasado miércoles, cuando los agentes interceptaron el vehículo que conducía el investigado por la carretera de Entrerríos

Sustancias intervenidas por la Guardia Civil en Villanueva de la Serena.

Sustancias intervenidas por la Guardia Civil en Villanueva de la Serena. / Guardia Civil

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Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Villanueva de la Serena como presunto autor de un delito contra la salud pública después de que arrojara fuera de la carretera una pelota en cuyo interior transportaba 78 papelinas de heroína y cerca de ocho gramos de metanfetamina.

La actuación tuvo lugar el pasado miércoles, cuando los agentes interceptaron el vehículo que conducía el investigado por la carretera de Entrerríos, dentro del término municipal villanovense.

Tras identificar al conductor, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, los guardias civiles observaron que mostraba una actitud nerviosa y esquiva, por lo que decidieron inspeccionar sus pertenencias.

Al apearse del vehículo, el hombre lanzó una pelota fuera de la vía con la intención de desprenderse de ella, según ha informado este lunes la Guardia Civil.

Los agentes recuperaron el objeto y hallaron en su interior 78 papelinas de heroína preparadas para su venta y cerca de ocho gramos de metanfetamina en roca.

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El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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