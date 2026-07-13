Diego Parejo, el carpintero de Santa Amalia que acabó en grandes festivales de teatro

La madera ha acompañado a Diego Parejo durante prácticamente toda su vida. Lo que comenzó como el aprendizaje del oficio en una pequeña carpintería de su localidad, Santa Amalia, terminó llevándolo a construir escenarios para algunas de las producciones teatrales más importantes del país, demostrando que la carpintería puede ir mucho más allá de los talleres tradicionales.

Con tan solo 14 años dejó los estudios para empezar a trabajar en la carpintería de su pueblo. "Me iba al taller a mirar y aprender, después me quedé allí trabajando", recuerda Diego.Sin embargo, su deseo de seguir aprendiendo lo llevó, tiempo después, a Valencia, donde encontró un entorno muy diferente al de la localidad pacense: "Aquí no había tantos carpinteros y tantos artistas como allí. En Valencia una casa sí, otra no, era un taller".

Regreso a Santa Amalia

La experiencia adquirida le permitió regresar a su tierra y fundar su propio taller, ‘El Molino’. Para Diego, haber podido poner en marcha un negocio desde cero es "todo un orgullo". Sin embargo, el destino tenía preparado para él un camino distinto.

Una propuesta de unos amigos de Mérida cambió por completo el rumbo de su trayectoria profesional. Le ofrecieron encargarse del montaje de una plataforma para una representación teatral y aceptó sin saber que aquel trabajo correspondía al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Aquella oportunidad se convirtió en el nexo de unión entre Diego Parejo y el teatro.

Giras teatrales

Durante el montaje de esa plataforma, un director de la obra vio el trabajo de Diego y lo contrató para toda la gira, desde entonces, se ha dedicado de la construcción y montaje de escenografías o escenarios para producciones teatrales, colaborando con escenógrafos como Gil Parrondo, Toni Cortés o Andrea D'Odorico. Además, ha trabajado en certámenes reconocidos nacionalmente como el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz.

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Actualmente, este constructor de escenarios está jubilado y son sus dos hijos, Javi y Diego, quienes han tomado el relevo de ‘El Molino’ al mismo tiempo que mantienen la estrecha relación que ha forjado esta familia con el mundo del teatro.