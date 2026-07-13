Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

De 'El Molino' a giras nacionales

Diego Parejo, el carpintero de Santa Amalia que acabó en grandes festivales de teatro

Con tan solo 14 años dejó los estudios para empezar a trabajar en la carpintería de su pueblo

Una propuesta de unos amigos de Mérida cambió por completo el rumbo de su trayectoria profesional

Diego Parejo trabajando en su taller

Diego Parejo trabajando en su taller

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gema Gallardo

Gema Gallardo

Santa Amalia

La madera ha acompañado a Diego Parejo durante prácticamente toda su vida. Lo que comenzó como el aprendizaje del oficio en una pequeña carpintería de su localidad, Santa Amalia, terminó llevándolo a construir escenarios para algunas de las producciones teatrales más importantes del país, demostrando que la carpintería puede ir mucho más allá de los talleres tradicionales.

Con tan solo 14 años dejó los estudios para empezar a trabajar en la carpintería de su pueblo. "Me iba al taller a mirar y aprender, después me quedé allí trabajando", recuerda Diego.Sin embargo, su deseo de seguir aprendiendo lo llevó, tiempo después, a Valencia, donde encontró un entorno muy diferente al de la localidad pacense: "Aquí no había tantos carpinteros y tantos artistas como allí. En Valencia una casa sí, otra no, era un taller".

Regreso a Santa Amalia

La experiencia adquirida le permitió regresar a su tierra y fundar su propio taller, ‘El Molino’. Para Diego, haber podido poner en marcha un negocio desde cero es "todo un orgullo". Sin embargo, el destino tenía preparado para él un camino distinto.

Una propuesta de unos amigos de Mérida cambió por completo el rumbo de su trayectoria profesional. Le ofrecieron encargarse del montaje de una plataforma para una representación teatral y aceptó sin saber que aquel trabajo correspondía al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Aquella oportunidad se convirtió en el nexo de unión entre Diego Parejo y el teatro.

Giras teatrales

Durante el montaje de esa plataforma, un director de la obra vio el trabajo de Diego y lo contrató para toda la gira, desde entonces, se ha dedicado de la construcción y montaje de escenografías o escenarios para producciones teatrales, colaborando con escenógrafos como Gil Parrondo, Toni Cortés o Andrea D'Odorico. Además, ha trabajado en certámenes reconocidos nacionalmente como el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz.

Noticias relacionadas

Actualmente, este constructor de escenarios está jubilado y son sus dos hijos, Javi y Diego, quienes han tomado el relevo de ‘El Molino’ al mismo tiempo que mantienen la estrecha relación que ha forjado esta familia con el mundo del teatro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Pillan a un menor de 15 años conduciendo en Olivenza acompañado de su padre

Pillan a un menor de 15 años conduciendo en Olivenza acompañado de su padre

La familia de Israel Lancho crece: el emotivo video con el que el torero ha dado la noticia

Alquilar un piso para estudiar en Badajoz cuesta ya un 50% más que hace dos años: "Una habitación ronda los 300 euros"

Alquilar un piso para estudiar en Badajoz cuesta ya un 50% más que hace dos años: "Una habitación ronda los 300 euros"

Diego Parejo, el carpintero de Santa Amalia que acabó en grandes festivales de teatro

Badajoz le da el último adiós más musical al polifacético Gene García

Badajoz le da el último adiós más musical al polifacético Gene García

El Ayuntamiento de Badajoz refuerza la lucha contra el picudo rojo para proteger más de 700 palmeras de la ciudad

El Ayuntamiento de Badajoz refuerza la lucha contra el picudo rojo para proteger más de 700 palmeras de la ciudad

Zafra inicia la catalogación del fondo documental de Francisco Espinosa para una futura biblioteca

Charlas, talleres y educación sexual: la Diputación de Badajoz apuesta por la diversidad

Tracking Pixel Contents