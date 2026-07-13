Fregenal de la Sierra reabre su estación de autobuses tras seis años cerrada

La estación de autobuses de Fregenal de la Sierra, junto con la cafetería ubicada en estas mismas instalaciones, ha reabierto este fin de semana sus puertas seis años después. A finales del pasado año 2025, finalizaron las obras de mejora y acondicionamiento del edificio, unos trabajos que permiten ahora dar servicio a vecinos y viajeros.

Las obras estuvieron impulsadas por el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra y la Junta de Extremadura debido, principalmente, a problemas estructurales de techumbre que habían impedido mantener la actividad con normalidad.

La alcaldesa de la localidad, Tina Rodríguez, ha explicado a través de sus redes sociales que el proceso para tratar de recuperar este servicio comenzó en 2021, cuando desde el consistorio se iniciaron los procesos necesarios para desbloquear la situación. Según ha señalado, desde el ayuntamiento se ofrecieron a pagar "sin tener por qué hacerlo", parte de las obras para que pudiera prestar el servicio cuanto antes.

Durante los siguientes dos años se mantuvieron "múltiples reuniones y llamadas telefónicas" para intentar agilizar la ejecución de las obras y finalmente, a mediados de 2023, el ayuntamiento pudo asumir la primera fase de las obras con una inversión de 85.000 euros, mientras que la Junta de Extremadura destinó algo más de 63.500 euros a estas instalaciones.

Obras de mejora

Los trabajos ejecutados han supuesto una modernización general de la estación de autobuses. Entre las actuaciones realizadas destaca la retirada del antiguo zócalo de madera, cuyo estado de conservación requería su sustitución, así como la renovación de las instalaciones eléctricas y la actualización de los sistemas de fontanería y climatización. Además, se ha incorporado nuevo equipamiento para la zona de cocina y se ha reparado la puerta metálica de acceso.

Dificultades administrativas

Durante la tramitación del proyecto también surgieron dificultades administrativas relacionadas con la titularidad de los terrenos. Según ha explicado la alcaldesa, fue necesario regularizar una situación pendiente: "Tuvimos que iniciar un expediente para hacer lo que no se hizo en 1985".

Finalmente, en noviembre del pasado año, la visita a las obras del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, junto al director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza Olivera, y la alcaldesa, puso de manifiesto el avance de unos trabajos que afrontaban ya su recta final. Una vez concluidas estas obras comenzaron los procesos necesarios para la reapertura, entre ellos, la licitación de la cafetería.

Después de todo este proceso, la estación recuperó la actividad este sábado 11 de julio con una fiesta de inauguración que contó con paella, fiesta de la espuma, colchonetas y música en directo. Tina Rodríguez, ha asegurado que esta es "la consecuencia de una pelea por algo necesario para todos los frexnenses y ciudadanos de la comarca".

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Inauguración de la estación de autobuses de Fregenal de la Sierra / Cedida

Desde el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra confían en que estas instalaciones puedan ofrecer ahora la atención y comodidad que merecen todos los usuarios. "Un asunto terminado y a por el siguiente. A nosotros siempre nos encontrarán trabajando", ha concluido la alcaldesa.