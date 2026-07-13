Crónica social
La familia de Israel Lancho crece: el emotivo video con el que el torero ha dado la noticia
Lancho se casaba el pasado septiembre en la catedral de Badajoz con Mercy Talavera, con quien espera la llegada del que será su tercer hijo
L. A.
El torero y empresario extremeño Israel Lancho ha compartido un emotivo video en sus redes sociales para anunciar que él y su mujer, la peruana Mercy Talavera, esperan su tercer hijo.
En una entrañable escena grabada en el campo, su gran pasión, la pareja aparece junto a sus dos hijos disfrutando de un momento en familia. Es entonces cuando el diestro muestra la ecografía del bebé que viene en camino, desvelando así que la familia crecerá en los próximos meses.
Israel y Mercy han formado una bonita familia desde que iniciaran su relación hace más de una década, una felicidad que culminó el pasado año con su boda en la catedral de Badajoz (exclusiva que dio la revista Semana) y a la que ahora incorporan la llegada de su tercer retoño.
La pareja festejó la celebración de su matrimonio en su finca La Dehesada, rodeados de familiares y amigos. Entonces, el torero confesaba que desde que conoció a Mercy en Lima supo que había encontrado "a la mujer de su vida", un amor del que nunca ha dejado de presumir y con el que ha construido el proyecto familiar que ahora suma un nuevo miembro.
El torero está muy arraigado a su vida campera y quiere que sus hijos crezcan y disfruten de una infancia feliz en ese ambiente. Por eso, es habitual ver en sus redes sociales fotos y videos con sus pequeños en el campo, inculcándoles el amor por la dehesa y los animales y realizando con ellos algunas tareas agrícolas y ganaderas.
Su alternativa
Israel Lancho (Badajoz, 1979) debutó con picadores en 2001 y tomó la alternativa en la plaza de toros de Badajoz en 2007, apadrinado por Manuel Díaz ‘El Cordobés’. Tras abrirse camino con esfuerzo en los ruedos y protagonizar una destacada trayectoria marcada por su entrega -incluida una grave cornada sufrida en San Isidro en 2009-, en la actualidad compagina su faceta empresarial con la gestión de su finca ganadera, sin perder el vínculo con el mundo del toro.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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