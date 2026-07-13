La llegada de Ikea a Badajoz vuelve a plantearse de nuevo tras un anuncio de la compañía sueca

Ikea acelera su expansión en España. Así lo ha publicado la agencia de noticias Europa Press. La intención es que la compañía de Suecia abra 15 nuevos establecimientos con un nuevo concepto dentro de su oferta, las 'tiendas compactas'. Aunque el Grupo Ingka, de quien dependen las tiendas Ikea, no ha dado todavía ningún listado de posibles ciudades candidatas, Badajoz podría cumplir con los requisitos que exigen para su implantación.

El grupo anunció recientemente que el plan de aperturas de este nuevo concepto de tiendas se iba a desplegar en los próximos años, del 2027 al 2030.

Badajoz cumple con los requisitos

Según recoge la agencia de noticias en una nota de prensa, los requisitos que Ikea plantea son diversos aunque están abiertos a todo el territorio nacional. Las necesidades que se fijan para este formato de tienda son las siguientes: locales de entre 2.000 y 4.000 metros cuadrados de extensión en una única planta; que dichos terrenos estén en parques comerciales a las afueras de la localidad; que los espacios estén listos para entrar y que cuenten con zona de descarga.

El último requisito es uno de los prioritarios, que la ciudad elegida tenga más de 100.000 habitantes, algo que Badajoz cumple.

Posibles localizaciones

Una de las necesidades planteadas que más pueden limitar es que los locales tienen que ser de 2.000 a 4.000 metros cuadrados y que tienen que estar listos para entrar a funcionar. Este último aspecto hace que se fijen las miradas en recintos comerciales ya en funcionamiento, ya que es poco probable que los márgenes administrativos y constructivos dieran la posibilidad a que se pudieran construir nuevas instalaciones desde cero.

Observando los diveros parques comerciales existentes en la ciudad pocos son los que dan la opción de poder albergar a Ikea. Por un lado, el centro comercial El Faro, que todavía cuenta con espacio disponible donde hasta hace tres años se ubicaban las tiendas de El Corte Inglés.

Aunque Lefties, Mango, Álvaro Moreno, Primor, MGI y Fitness Park han ocupado gran parte de estos espacios, quedan metros cuadrados suficientes distribuidos en una única planta como exige la empresa sueca. Esta zona de El Faro es una de las que más plantas tienen, varios niveles de almacenes y tres plantas en altura, concretamente.

Por otro lado, el centro comercial Conquistadores también disponen de espacios libres para que llegue esta empresa de muebes y decoración tras el cierre de los cines y contando con locales sin uso como el que ocupó hasta hace poco tiempo el bazar El Corte Chino.

El resto de parques comerciales cuentan con la gran mayoría de los espacios ocupados como es el caso de los dos Carrefour (con pocos locales disponibles) o el parque comercial de Ronda Norte y Leroy Merlin, que se encuentran completos en estos momentos.

515 nuevos puestos

Las aperturas que plantean abrir en España supondrán la creación de 515 nuevos puestos, con una media de 35 colaboradores por tienda.

Este nuevo concepto, 'tiendas compactas', comenzó a implantarse en España en 2023 y ya cuenta con espacios en Granada, Torrejón, Leganés, Vitoria o Girona, entre otras. Según aparece en la nota de prensa de Europa Press, este tipo de espacios "apenas supone diferencias respecto a otros formatos con los que se complementa del mapa de presencia omnicanal que acumula ya en España y que cuenta con cerca de 80 puntos de contacto".

Así, el director de expansión de Ikea, Andreas Berg, subraya que "es una iniciativa de desarrollo global con la ambición de transformar la forma en que nos expandimos con mayor velocidad y un menor coste mediante la creación de nuevas formas de trabajar y soluciones escalables y de esta forma poder seguir bajando los precios de nuestros productos, que es nuestro fin último para responder a las necesidades de nuestros clientes".

De esta forma, este nuevo formato de tienda compacta ofrecerá una mayor accesibilidad a los productos de la firma, con una gama de 2.000 productos disponibles para compra inmediata y refuerza su apuesta por seguir abriendo puntos de contacto de distinta índole para estar más cerca de los clientes en un modelo de conveniencia de formatos que responda mejor a sus intereses en cada momento.

Fuente: La Crónica de Badajoz