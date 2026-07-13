El nuevo Hospital Quirónsalud Badajoz tendrá cirugía robótica Da Vinci y será el primer privado de Extremadura en incorporar esta tecnología

El nuevo Hospital Quirónsalud Badajoz dará un paso más en su apuesta por la alta tecnología sanitaria con la incorporación de un sistema de cirugía robótica Da Vinci, convirtiéndose en el primer hospital privado de Extremadura que contará con este equipamiento para intervenciones de alta precisión.

El anuncio coincide con el avance de las obras del nuevo complejo hospitalario, que se ejecutan según el calendario previsto y mantienen como horizonte de apertura el primer trimestre de 2027, según ha confirmado la compañía.

Ampliar las posibilidades quirúrgicas

La incorporación del robot Da Vinci permitirá ampliar las posibilidades quirúrgicas en especialidades como Urología, Cirugía General y Digestiva o Ginecología. Se trata de una plataforma que facilita la realización de intervenciones mínimamente invasivas mediante brazos robotizados controlados en todo momento por el cirujano, ofreciendo una visión tridimensional de alta definición y una precisión superior a la cirugía laparoscópica convencional.

El urólogo del Hospital Quirónsalud Clideba, Ángel Abengozar, explica que esta tecnología "representa la evolución natural de la cirugía mínimamente invasiva" al mejorar la destreza del especialista y permitir abordar procedimientos especialmente complejos. En la misma línea, el cirujano Javier Salas destaca que la incorporación del robot "nos ayuda a aportar a nuestros pacientes ese plus donde la mano del hombre no llega".

Entre las principales ventajas para los pacientes figuran una menor agresión quirúrgica, menos sangrado y dolor postoperatorio, así como una recuperación más rápida y una reincorporación más temprana a la actividad cotidiana.

Las obras mantienen el calendario previsto

Casi dos años después del inicio de la construcción, la ejecución del proyecto avanza conforme a la planificación inicial. Según la información facilitada por Quirónsalud, los trabajos se desarrollan dentro de los plazos establecidos y la previsión continúa siendo que el nuevo Hospital Quirónsalud Badajoz entre en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027.

La construcción avanza de manera ágil y en estos momentos los trabajos se centran en incorporar el recubrimiento exterior de las fachadas. Tras esto llegarán la finalización de los interiores, el acondicionamiento de las dependencias y el equipamiento de las instalaciones.

Entre otros elementos, se incorporarán los medios técnicos del sistema Da Vinci con el que refuerza la estrategia del grupo de acercar a Extremadura prestaciones que hasta ahora obligaban a numerosos pacientes a desplazarse fuera de la comunidad para acceder a determinados tratamientos de alta complejidad.

Un hospital que aspira a convertirse en referencia

La incorporación de la cirugía robótica supone un nuevo hito dentro del proyecto del futuro Hospital Quirónsalud Badajoz, llamado a sustituir a la actual clínica Clideba y convertirse en uno de los principales centros sanitarios privados del suroeste peninsular.

Cuando comenzaron las obras, en septiembre de 2024, la compañía presentó un proyecto con una inversión superior a los 50 millones de euros y un edificio de más de 13.500 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, unas cifras correspondientes al diseño inicial dado a conocer durante el acto de colocación de la primera piedra.

Entonces también se anunció que el nuevo hospital multiplicaría por cuatro la superficie de Clideba y dispondría de 88 camas de hospitalización, 33 consultas externas, una Unidad de Cuidados Intensivos y un bloque quirúrgico diseñado para albergar seis quirófanos, además de espacios preparados para futuras ampliaciones.

Durante aquel acto, los responsables de Quirónsalud defendieron que el objetivo era crear un hospital con vocación de convertirse en referente no solo en Extremadura y el Alentejo portugués, sino en todo el suroeste de la Península Ibérica, reforzando además la actividad docente e investigadora.

Con este nuevo hospital, Quirónsalud pretende situar a Badajoz entre los centros privados más avanzados del país en innovación sanitaria, incorporando una tecnología que ya se ha consolidado como una de las principales herramientas de la cirugía moderna y que el grupo utiliza actualmente en más de una veintena de hospitales de España.

Luis Pinilla, gerente de Clideba, coloca la primera piedra del Hospital Quirónsalud de Badajoz el 19 de septiembre de 2024. / Santi García

Fuente: La Crónica de Badajoz