Los más pequeños de Monesterio empujan a La Roja hacia la final del mundial

Dentro del Plan Corresponsables, del Ministerio de Igualdad, a iniciativa de la Junta de Extremadura, con gestión municipal, el ayuntamiento de Monesterio vuelve a ofrecer a las familias de la localidad su Ludoteca de Verano, en la que están participando alrededor de 200 niños y niñas, con edades comprendidas entre los 2 y los 14 años, atendidos por 8 monitores y un director. El programa, conocido como Concilia-Extremadura, cuenta con una subvención de 34.367 €, para gastos de personal y material fungible. Se extiende hasta el próximo día 31 de agosto, con el objetivo de ofrecer actividades de ocio a los más pequeños del municipio, durante el actual periodo no lectivo.

Se trata, explica Raúl Dacosta, director del proyecto, de una iniciativa diseñada para “facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral”, durante las vacaciones de verano. Además de hacer el verano más llevadero a las familias, el proyecto supone “la contratación de 8 profesionales”, quienes, además de “estar contratados por la administración”, adquieren “experiencia”, fortaleciendo su “desarrollo profesional y curricular”.

Pasión por La Roja desde la infancia / cedida

Con La Roja

La programación “tiene muy en cuenta las edades” a las que van dirigidas las actividades que se proponen. Este recurso, “a través de juegos y otras dinámicas”, ofrece la continuidad en el desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas de la localidad mediante el desarrollo de diferentes habilidades.

Utilizando los espacios municipales del Pabellón Multiusos, el Centro de Ocio Las Moreras y un aula anexa al Museo del Jamón; en horario matinal, de 9 a 14 horas, los más pequeños están participando en una actividad central, con un enfoque muy emotivo, basado en la “ilusión” de los más pequeños para pintar de rojo el camino de la selección en el Mundial. Talleres infantiles que han venido acompañando el paso de la selección por esta competición, aún más emocionantes, de cara a la semifinal mundialista.

Pintacaras, banderas, dibujos, pancartas y manualidades, basadas en los colores de La Roja, forman parte de las creaciones de estos niños y niñas que, juegan en equipo para animar a España. El fútbol aúna países y culturas, con lo que, el apoyo de los niños a la selección fomenta valores educativos y de vida saludable, a través de la pasión por el deporte.

Agradecidos a las familias

Noticias relacionadas

Los niños socializan, “fortalecen lazos”, se divierten y aprenden en una actividad refrescante que, como en otras ediciones, también llevará a los participantes hasta las instalaciones de la piscina municipal. Los monitores disfrutan de esta posibilidad laboral que, en muchos casos, supone su primer acercamiento a la profesión para la que se han formado. Las familias respiran aliviadas y “confían plenamente” en el entorno de seguridad que ofrecen los profesionales para que sus hijos e hijas pasen el mejor verano.

Fuente: La Crónica de Badajoz