Valverde de Leganés impulsa la transición energética con la mayor comunidad energética de la región

La localidad de Valverde de Leganés da un paso histórico en su apuesta por la sostenibilidad, el ahorro energético y la transición hacia un modelo de energía limpia y compartida a través de la puesta en marcha de la Comunidad Energética Local más grande de Extremadura

Esta comunidad energética, que además será una de las de mayor dimensión del país, refleja el firme compromiso del municipio con la sostenibilidad, la innovación y el bienestar de sus vecinos. La iniciativa reúne en torno a 500 socios, que pronto comenzarán a beneficiarse de un importante ahorro en su factura eléctrica gracias al sistema de autoconsumo compartido. Además del impacto económico, el proyecto contribuirá de forma decisiva a la reducción de emisiones contaminantes y al impulso de un modelo energético más justo, eficiente y responsable.

Resultado de una colaboración

Este proyecto representa mucho más que una instalación fotovoltaica. Es el resultado de la colaboración entre administración, ciudadanía y entidades implicadas para construir un modelo energético más sostenible, cercano y participativo, especialmente relevante en un contexto marcado por la volatilidad de los precios de la energía.

Las previsiones estiman que, a lo largo de la vida útil de la instalación, el ahorro podría alcanzar hasta 17 millones de euros, una cifra que pone de manifiesto la dimensión y el impacto positivo de esta apuesta local por las energías renovables. Tras finalizar la instalación de las plantas fotovoltaicas, la Comunidad Energética Local entra ahora en su fase definitiva.

El proyecto actualmente

En estos momentos se están completando los últimos trámites administrativos y las gestiones con la compañía distribuidora de electricidad, quedando únicamente pendiente la correspondiente autorización para su puesta en funcionamiento.

La entrada en servicio de esta infraestructura supondrá un importante avance para el municipio y permitirá que los socios comiencen a disfrutar de numerosas ventajas, entre las que destacan un ahorro energético mediante el autoconsumo compartido, la reducción de la factura eléctrica, un menor impacto ambiental gracias al uso de energías renovables y una mayor independencia energética.

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Con esta iniciativa, Valverde de Leganés vuelve a situarse a la vanguardia de la innovación y la sostenibilidad, demostrando que la cooperación local es capaz de impulsar grandes transformaciones y generar beneficios económicos, sociales y medioambientales para toda la comunidad.

Fuente: La Crónica de Badajoz