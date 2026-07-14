El ayuntamiento de Monesterio vuelve a ofrecer un curso gratuito para instruirse en el arte del corte del jamón

El corte influye directamente en el sabor, la textura y el aprovechamiento de la pieza. La de cortador de jamón es una profesión con un amplio abanico de posibilidades, tanto como profesional autónomo o como empleado en eventos gastronómicos, en la hostelería o en empresas dedicadas al sector. Un mal corte arruina un producto de tan alta calidad como el Jamón de Monesterio.

El pujante sector servicios de Monesterio y el de todo el territorio de Tentudía, cada día necesita profesionales mejor formados. Tiendas gourmet, secaderos, fábricas y el cada vez más demandado servicio de venta de jamón al vacío, loncheado a cuchillo, hacen imprescindible la presencia de profesionales en el corte.

Desde hace 25 años el ayuntamiento de Monesterio viene apostando por la formación gratuita en esta especialidad. Con este objetivo, el programa de actividades del Día del Jamón, que este año alcanza su trigesimoquinta edición, vuelve a incluir una formación dirigida a 12 personas, que se dediquen profesionalmente a la hostelería o a las industrias cárnicas. El curso se celebrará entre los días 24, al 26 de agosto. Ahora, hasta el día 31 de julio, se abre el plazo de presentación de solicitudes que, deben presentarse en el registro general del ayuntamiento. Las personas interesadas deberán acompañar el modelo de solicitud con su currículo y la documentación acreditativa necesaria para acceder al curso. Se valorará experiencia acreditada.

Maestro Cortador

Como en ediciones anteriores, el curso estará impartido por un maestro cortador, (los dos últimos años corrió a cargo del industrial de Monesterio, poseedor del Cuchilo Jamonero de Oro, Jesús García Carrasco), encargado de instruir al alumnado en todo lo relacionado con el manejo, anatomía, aprovechamiento, loncheado y todas las técnicas precisas para lograr el mejor resultado. Perfilado, pelado, limpieza… técnicas de corte de maza, punta y babilla y la presentación final del producto en forma de raciones, forman parte de los contenidos de esta formación.

El curso está financiado íntegramente por el ayuntamiento de la localidad. Cada alumno o alumna dispondrá de un jamón ibérico proporcionado por las industrias adheridas a la marca Jamón de Monesterio. Además, la organización facilita todos los útiles necesarios.

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La actividad cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura, a través de la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte y Extremadura Turismo.

Fuente: La Crónica de Badajoz