Badajoz se engalana para apoyar a la Selección

Cuando España se juega el pase a la final del Mundial, nada menos que ante Francia, el partido trasciende el césped y acaba conquistando calles, plazas y terrazas. Badajoz volverá a vivir este martes una de esas noches señaladas en el calendario futbolístico, con decenas de establecimientos preparados para colgar el cartel de completo y un gran punto de encuentro al aire libre para quienes prefieran compartir los noventa minutos con cientos de aficionados.

La principal novedad llegará de la mano del Ayuntamiento de Badajoz, que instalará una pantalla gigante en las pistas de fútbol sala del IDM El Vivero para que cualquier aficionado pueda seguir de forma gratuita la semifinal entre España y Francia. La iniciativa recupera una fórmula que ya dio buenos resultados hace apenas unas semanas durante la vuelta de la final del playoff de ascenso a Segunda Federación del Badajoz, cuando el recinto reunió a numerosos seguidores blanquinegros en una noche marcada por el ambiente futbolero.

Pantalla gigante instalada en las pistas de fútbol sala del Viejo Vivero. / David Guilherme

Pero el ambiente no se concentrará únicamente en El Vivero. Repartidos por distintos barrios de la ciudad, bares y terrazas llevan días ultimando los preparativos para una cita que esperan con optimismo, conscientes de que un encuentro de estas características suele traducirse en llenos y un gran ambiente desde mucho antes del pitido inicial.

Uno de esos lugares será el Mesón San Fernando, en la calle Somoza Rivera. Convertido en uno de los establecimientos de referencia de la barriada, el local ha emitido todos los encuentros de la Selección durante el Mundial y volverá a hacerlo en una noche que promete reunir a numerosos vecinos alrededor de la televisión.

Terraza del Mesón San Fernando en la mañana de este martes. / David Guilherme

También la avenida Sinforiano Madroñero volverá a ser uno de los principales focos para seguir el partido. Gaho Lounge y Maverick Lounge, dos establecimientos acostumbrados a retransmitir grandes acontecimientos deportivos, mantendrán su apuesta por el Mundial con varias pantallas repartidas por el interior de los locales y amplias terrazas para quienes prefieran disfrutar del encuentro al aire libre.

Otro de los escenarios habituales será el Paseo Fluvial. Allí, prácticamente todos los pubs ofrecerán la retransmisión del España-Francia, aunque Kinza espera volver a convertirse en uno de los puntos de encuentro del público más joven. El establecimiento instalará pantallas en su terraza para seguir una semifinal que despierta una enorme expectación.

"Hemos dado todos los partidos de la selección y la acogida está siendo muy buena. En unas semifinales contra Francia no podíamos fallar", explica José Antonio Arcos, gerente del local, que confía en repetir el ambiente vivido durante los encuentros anteriores del combinado nacional.

Donde tampoco faltará el apoyo a la Selección será en los bares La Unión, situado en la avenida Joaquín Costa, junto a Puerta de Palmas, y La Tribuna, en la avenida Juan Carlos I. En ambos locales el ambiente se vive desde primera hora, con fachadas engalanadas con banderas y bufandas del combinado nacional.

Fachada del bar La Tribuna / David Guilherme

La previsión es que muchos aficionados opten por acudir con antelación para asegurarse un sitio, especialmente en aquellos establecimientos con mayor capacidad y en el propio Viejo Vivero, donde la pantalla gigante ofrecerá una alternativa gratuita para quienes quieran vivir el partido rodeados de otros seguidores de la Roja.

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Una bufanda de la Selección decora la barra del bar La Unión / David Guilherme

Porque, al final, un España-Francia nunca es un partido más. Es una de esas noches en las que los goles se celebran con desconocidos, los bares se convierten en improvisadas gradas y la ciudad parece latir al mismo ritmo. Este martes, Badajoz volverá a sacar las pantallas a jugar con un objetivo compartido: acompañar a la Selección en su camino hacia la final.

Fuente: La Crónica de Badajoz