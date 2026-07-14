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Caso Azagra

La Diputación de Badajoz reitera su confianza en la justicia tras la sentencia de la Audiencia Provincial

La institución provincial muestra "el respeto profundo" a la decisión que inhabilita a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y a otras nueve personas vinculadas a la corporación

Imagen de archivo de la sede de la Diputación de Badajoz.

Imagen de archivo de la sede de la Diputación de Badajoz. / Santi García

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Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

La Diputación de Badajoz ha reaccionado de forma casi inmediata tras conocerse el fallo de la Audiencia Provincial que condena a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y a nueve personas más vinculadas a la corporación provincial a nueve años de inhabilitación de su función pública -18 en el caso de Gallardo-.

Poco más de dos horas después de hacerse pública la sentencia, el gabinete de prensa ha difundido un comunicado oficial en el que expresa su posicionamiento ante la condena.

En la nota, la institución subraya que "quiere reiterar su confianza en la justicia y mostrar el respeto profundo ante la decisión del tribunal judicial, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho". Asimismo, la Diputación de Badajoz ha querido defender su papel a lo largo de la investigación, señalando que "ha colaborado en todo este proceso judicial y seguirá con esta misma cooperación siempre que se le requiera".

Cancelada la agenda

Justo unos minutos antes, el departamento de prensa enviaba un comunicado en el que anulaba la convocatoria de los medios de comunicación programada para mañana a las 10.30 horas: "La rueda de prensa prevista para mañana para la presentación del XX Festival de Teatro Escénicas de Guareña ha sido desconvocada", han señalado de forma escueta. Aquí estaba prevista la asistencia del diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, a quien se le impone una condena inhabilitadora de nueve años de su cargo público.

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Por el momento, se mantiene la presencia del diputado del Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales, Francisco Buenavista a la reunión de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura -FEMPEX-. Está prevista que sea en la sede de Mérida de esta federación a las 11.30 horas de mañana martes.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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