De la infancia a la vejez: Antonio Vázquez Díaz plasma en hierro la evolución de todo un pueblo

La localidad de Alconchel luce desde la semana pasada una imagen renovada de una de sus principales rotondas gracias a la instalación de esculturas del artista Antonio Vázquez Díaz. En concreto, es la rotonda que da acceso al municipio desde la EX-107 y que actualmente cuenta con obras que representan las diferentes etapas de la vida y que rinden homenaje a los vecinos del municipio.

Un niño jugando con una pelota, un agricultor con la azada, otro vareando un olivo, un cerdo, un hombre cargado con la maleta y un anciano apoyado en su bastón. Estas son las seis esculturas de hierro que se pueden ver en esta rotonda y que como afirma su escultor, “representa la evolución de la vida”.

Entre estas figuras hay espacio para uno de los fenómenos que más ha marcado la historia de muchos pueblos extremeños: la emigración. Una de las esculturas representa a un hombre con una maleta, una imagen con la que Antonio quiso recordar a aquellos vecinos que tuvieron que abandonar el municipio en busca de nuevas oportunidades. “Por desgracia, como en todos los pueblos de Extremadura, ha habido muchísima emigración”, explica el escultor, que también vivió esa experiencia cuando con 19 años dejó su localidad natal para trasladarse a Barcelona.

Materiales

La composición está realizada íntegramente en hierro forjado y fue instalada hace apenas unos días. Las figuras, de formas muy esquemáticas, no buscan el detalle, sino ser reconocibles de un solo vistazo. “En una rotonda no puedes poner una escultura muy compleja porque nadie puede detenerse a contemplarla”, señala Antonio.

Escultura de un hombre vareando un olivo real / Cedida

Aunque a simple vista la composición pueda parecer sencilla, detrás de estas figuras hubo un trabajo previo de bocetos y maquetas. “Lo que más tiempo me llevó fue hacer los dibujos”, recuerda. Para el escultor, la verdadera dificultad no está en dar forma al material, sino en encontrar aquello que quiere transmitir: “Lo más difícil no es hacer la escultura, sino encontrar la idea. Una vez que sabes lo que quieres contar, todo lo demás viene solo”. A partir de unas primeras maquetas de unos 40 centímetros, un herrero trasladó sus diseños a tamaño real siguiendo las indicaciones del artista.

El artista

Sin embargo, a pesar de que toda la vida de Antonio ha estado muy ligada al arte, comenzó a adentrarse en este mundo a través de la pintura: "No tenía un sitio apropiado para hacer escultura", apunta el escultor. Por ello, en 1995, cuando tenía unos 45 años, se apuntó a la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz, donde comenzó a familiarizarse con esta disciplina.

La nueva rotonda no es su única aportación artística al municipio. En junio de 2024 se inauguró El Sembrador, una escultura de más de dos metros dedicada a los hombres del campo. El homenaje no es casual. “Toda mi familia era agricultora y ganadera. Quería reconocer el trabajo de quienes han levantado este pueblo”, explica.

A sus 76 años, Vázquez Díaz asegura sentirse especialmente satisfecho de seguir dejando huella en el lugar donde nació. No le gusta dar consejos, pero sí comparte una idea que considera imprescindible para cualquier artista: “Hay que persistir, persistir y persistir. Mis esculturas más importantes las he hecho después de los 60 años”.

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Más allá del hierro y de las formas, Antonio Vázquez Díaz ha buscado dejar un recuerdo de quienes forman parte de la historia de Alconchel. “Estoy muy satisfecho de poder colaborar en lo poco que pueda con mi pueblo”, reconoce este escultor que continúa creando obras con las que devuelve a su localidad parte de todo "lo que ella significó en su vida".