17 y 18 de julio
La música une a Olivenza y Lleida en la primera edición de 'Festival de Bandas de Música'
Esta colaboración surge tras la visita a un festival organizado por la formación catalana el pasado verano
La programación incluye conciertos y pasacalles
La localidad pacense de Olivenza acogerá los días 17 y 18 de julio la primera edición del 'Festival de Bandas de Música', una iniciativa organizada por 'La Filarmónica' de la localidad, con la colaboración del ayuntamiento. El encuentro nace con el propósito de fomentar el intercambio cultural entre agrupaciones musicales y acercar la música de banda a vecinos y visitantes durante estas jornadas.
Entre la programación destaca como agrupación invitada la Banda Municipal de Lleida, dirigida por Amadeu Urrea Pérez. Esta colaboración surge tras la visita de la banda municipal el pasado verano a un festival organizado por la formación catalana, reforzando así el vínculo entre ambas entidades musicales. Desde el consistorio aseguran que de aquella experiencia “nació una estrecha relación de amistad que ahora se materializa con la visita de los músicos leridanos a Olivenza".
Programación
La programación comenzará el viernes 17 de julio a las 21.00 horas con el concierto gratuito de esta banda catalana en el auditorio municipal, donde la formación ofrecerá un repertorio variado con obras de diferentes estilos y épocas.
El último día de la programación es el sábado 18 de julio. La jornada comenzará a las 10.30 horas, con un pasacalles protagonizado por ambas bandas. 'La Banda Municipal de Lleida' partirá desde el Paseo de La Filarmónica, mientras que 'La Filarmónica de Olivenza' lo hará desde su sede, en la calle Santa Engracia. Los dos recorridos confluirán frente al ayuntamiento.
Como broche final del festival, La Filarmónica de Olivenza, bajo la dirección de Juan Beltrán Silva Suárez, ofrecerá ese mismo día, a las 21.30 horas, una nueva edición de 'Mitos de la Música', un espectáculo que rendirá homenaje a algunos de los grandes éxitos de las décadas de los 80, 90 y los 2000.
El concierto contará con un repertorio variado en el que se incluirán temas de artistas y grupos como Bon Jovi o la formación extremeña Sanguijuelas del Guadiana, entre otros, en una propuesta pensada para disfrutar de la música de varias generaciones. Las entradas para asistir a este espectáculo tienen un precio de 5 euros y pueden adquirirse de forma anticipada en Saudentia, Tienda Nueva, Tetería Mahdi, Peluquería M'Men y Alimentación Milleiro.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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