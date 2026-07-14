Los vecinos de Montijo se concentrarán para reclamar una rotonda y mejorar la seguridad vial

Los vecinos de la localidad de Montijo se concentrarán para reclamar una rotonda en el cruce de la Avenida del Progreso con la carretera de Torremayor. Será el próximo jueves 16 de julio a las 10.30 horas en el cruce de esta misma avenida con la carretera EX-209.

Según un comunicado emitido por los vecinos, la vía y el cruce registran diariamente "una alta densidad de tráfico" ya que conecta varias áreas claves del municipio y accesos interurbanos. Según los ciudadanos, además presenta deficiencias como el fallo recurrente de los semáforos "que generan situaciones de extremo peligro para los usuarios, convirtiendo el cruce en un punto negro insostenible de nuestro pueblo".

En este sentido, defienden que la construcción de una rotonda constituye la solución más eficaz para mejorar la fluidez del tráfico y reducir la peligrosidad de la intersección. Además de la glorieta, los vecinos proponen complementar la actuación con pasos de peatones sobreelevados, reductores de velocidad, bandas sonoras y un refuerzo de la señalización horizontal, vertical y luminosa con el objetivo de incrementar la seguridad vial.

Movilizarse para conseguirlo

Los vecinos también apelan a la necesidad de la movilización ciudadana para conseguir este tipo de peticiones y recuerdan anteriores reivindicaciones de infraestructuras en el municipio: "Recordemos la lucha por la rotonda del Merco, donde se luchó hasta conseguirlo, y qué decir del futuro puente y desdoblamiento de la carretera EX-328". Con estas palabras los vecinos pretenden destacar la importancia de la implicación vecinal para alcanzar objetivos: "Jamás conseguiremos lo que nos pertenece si nos quedamos de brazos cruzados".

En el comunicado, los promotores de la iniciativa también recuerdan que otros municipios extremeños han sustituido cruces similares por rotondas para mejorar la circulación y consideran que Montijo también debería continuar avanzando en esa línea.

Intermediarios

Los vecinos dirigen sus reivindicaciones tanto a la Junta de Extremadura como al Ayuntamiento de Montijo, al que piden que actúe "como intermediario" bajo una petición realizada la mañana del 14 de julio. A la administración regional, por su parte, le solicitan que inicie cuanto antes los trámites técnicos y presupuestarios necesarios para redactar y ejecutar el proyecto,

Para respaldar esta petición, los convocantes han organizado una concentración autorizada que se celebrará el próximo jueves 16 de julio, a las 10:30 horas, junto al cruce de la avenida del Progreso con la carretera de Torremayor. Los organizadores hacen un llamamiento a la participación ciudadana e invitan a los asistentes a acudir con un chaleco reflectante como símbolo de la demanda de una mayor seguridad vial.

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La movilización se desarrollará bajo el lema '¡Glorieta ya!', con el que los vecinos pretenden reclamar una actuación que consideran prioritaria para mejorar la movilidad y reducir el riesgo de accidentes en uno de los principales accesos al municipio.