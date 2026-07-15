Cuatro heridos en dos accidentes de tráfico casi simultáneos en Villanueva y Valdivia

Tarde especialmente complicada en la comarca de Vegas Altas. Dos accidentes de tráfico registrados de manera casi consecutiva han movilizado un amplio despliegue de los servicios de emergencias del Servicio Extremeño de Salud (SES), la Guardia Civil y el Consorcio de Bomberos (CEPEI). Los siniestros han dejado un balance total de cuatro personas heridas, tres de ellas con carácter menos grave y una leve, siendo todas trasladadas al Hospital de Don Benito-Villanueva.

Colisión con heridos en la BA-123

Este primer suceso se ha notificado a las 17.44 horas de la tarde. El 112 recibía el aviso de un accidente de tráfico con heridos localizado en la carretera BA-123 -que va de Santa Amalia a Ciudad Real-, a la altura de Casas del Castillo. En este incidente se han visto afectados dos varones. El primero de ellos tiene 78 años y presenta contusiones en la región costal. Tras ser estabilizado, su estado ha sido calificado como "menos grave". Por otra parte, un joven de 22 años ha sufrido policontusiones de carácter leve.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los servicios sanitarios del SES con una unidad médica de emergencia, una ambulancia de soporte vital básico y personal del punto de atención continuada de Villanueva de la Serena Norte. También se ha movilizado una dotación de los bomberos de la Diputación de Badajoz (CEPEI) y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.

Ambos heridos han sido trasladados en ambulancia al Hospital Don Benito-Villanueva.

Accidente múltiple en el cruce de Valdivia

Sin apenas margen de tiempo, a las 18.09 horas (solo 25 minutos después de la primera alerta), la sala del 112 era alertada de un segundo accidente de tráfico. En esta ocasión, se ha producido en el cruce de Valdivia, un tramo perteneciente a la carretera N-430.

El siniestro ha consistido en una colisión en la que se han visto implicados varios vehículos y que ha dejado dos personas heridas con carácter "menos grave": un varón de 67 años y una mujer de 70 que han sufrido ambos un traumatismo torácico.

Para este segundo operativo se ha requerido la intervención de una unidad médica de emergencia y una ambulancia convencional, además de una patrulla de la Guardia Civil. Al igual que en el suceso anterior, ambos heridos han sido derivados al Hospital Don Benito-Villanueva para recibir atención médica.

Fuente: La Crónica de Badajoz