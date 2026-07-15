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Gene García, José Galindo y José María Casado estarán en el callejero de Badajoz

Además, en el próximo pleno se tramitará la ubicación de las calles Jerónimo Soto Lozano, Consuelo Rodríguez Píriz, el Paseo del Autónomo o la plaza Ana María Matute, todas situadas en Distrito Rosales

José Galindo, José María Casado y Gene García.

José Galindo, José María Casado y Gene García. / La Crónica de Badajoz

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Ascensión Martínez Romasanta

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

Tres nombres, tres biografías, tres personajes que ya forman parte de la historia y de la memoria de Badajoz. Lo hicieron en vida y lo seguirán haciendo después de su muerte. Ahora además, formarán parte del callejero de su ciudad. El alcalde, Ignacio Gragera, ha propuesto este miércoles dedicar el nombre de tres calles a Gene García, José Galindo y José María Casado, como "muestra del reconocimiento a tres personas que dieron mucho a Badajoz”, según acaba de informar el ayuntamiento. Esa propuesta se aprobará en el próximo pleno ordinario de este mes de julio. Los tres han fallecido recientemente.

Eugenio de los Reyes García, más conocido como Gene García, falleció el pasado domingo, 11 de julio. Músico y polifacético artista, nació el 18 de mayo de 1970 en Badajoz. Se le recuerda como un artista carismático, cantante de jazz, blues y música negra, así como por sus facetas de pintor o actor. “Todos lo conocemos como músico y protagonista del día a día de la ciudad, una persona entrañable, cariñosa y con mucho carácter”.

José María Casado nació en Salamanca en 1949 y llegó en 1972 a Badajoz, donde abrió la conocida librería Universitas, lugar por el que ha pasado la historia de la ciudad. “Hizo del oficio de librero un arte y provocó que muchos de los que vivimos en Badajoz amaramos la cultura”, recuerda el alcalde. Entre otras labores, promovió la primera edición de la Feria del Libro de Badajoz. Falleció el pasado 25 de junio.

Por su parte, el pacense José Galindo Ardila también será reconocido con una calle con su nombre. Nació en Badajoz en 1958 y desarrolló su carrera profesional como militar en el Ministerio de Defensa. Fue presidente de Aspace Badajoz, implicado de lleno en el movimiento asociativo, la inclusión y la parálisis cerebral. El pasado 20 de junio la ciudad lamentó su fallecimiento. El alcalde destaca de Galindo que “se ha dedicado desde el primer día hasta el último a trabajar para que las personas tengan una vida mejor”.

Además, en el pleno también se tramitará la ubicación de calles ya aprobadas como las de Jerónimo Soto Lozano, Consuelo Rodríguez Píriz, el paseo del Autónomo y la plaza Ana María Matute, todas situadas en Distrito Rosales.

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De esta manera, el alcalde concluye que “personas muy relevantes de la ciudad van a tener un espacio público en el que se les rinda homenaje y recuerdo, permaneciendo siempre con nosotros.”

Fuente: La Crónica de Badajoz

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