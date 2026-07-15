Monesterio ofrece a los más pequeños una tarde refrescante y muy divertida con ‘Piratas a la mar’

El ayuntamiento de Monesterio continúa desarrollando su programación estival. La penúltima actividad se dirigió al público infantil y juvenil, a través de la contratación de un espectáculo de la compañía Trébol Teatro, titulado ‘Piratas a la mar’.

La tarde del martes, 14 de julio, la Plaza del Pueblo acogió una actividad de animación infantil que reunió a multitud de niños y niñas de todas las edades para participar en una actividad refrescante con especial protagonismo del agua y la espuma. Cuatro piratas en su gran barco, desembarcaron en la Plaza del Pueblo para navegar por mares llenos de aventuras a través de un espectáculo de calle muy participativo. Canciones piratas, baño en la espuma y las olas del mar y el descubrimiento del fondo marino a través de juegos con pompas de jabón, mantuvieron entretenidos a los más pequeños en una fiesta de la espuma nada convencional.

Durante una hora, justo antes del inicio del encuentro que enfrentó a las selecciones de España y Francia, se celebró este espectáculo infantil que se inició con una exhibición de pompas gigantes de jabón. Enormes burbujas perseguidas por los niños y niñas que, dieron paso a la más que refrescante fiesta del agua. Las temperaturas de julio invitaron a disfrutar de una actividad ideada para el disfrute de pequeños y mayores. Finalmente, un cañón gigante cubrió de espuma la zona central de la Plaza del Pueblo, creando un ambiente muy divertido al ritmo de la música.

Viaje a Guadalpark

La propuesta forma parte de una programación estival que, de manera exclusiva, incluye distintas actividades para los niños y niñas de la localidad y aquellos que, junto a sus familias veranean en Monesterio. Entre ellas, destacan las que se desarrollan diariamente a través de la Ludoteca Estival, que en esta edición reúne a 200 menores de la localidad. Además, los menores cuentan con un amplio programa de actividades y torneos deportivos, con el apoyo del servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad de Tentudía.

Son protagonistas de las exposiciones organizadas por la Escuela Municipal de Música y de las audiciones que organiza la Escuela Municipal de Música. Cabe destacar que, dentro del ciclo de Cine de Verano al aire libre, la Universidad Popular ha seleccionado una serie de proyecciones con temática infantil y familiar. También, con la intención de propiciar una jornada de convivencia entre menores y familiares, se ha programado un viaje a Guadalpark; todo un clásico en la programación estival que organiza el ayuntamiento, donde disfrutar de las mejores atracciones acuáticas de Sevilla. La actividad está programada para el próximo día 29 de julio, con precio de 25 €, que incluye entrada al parque temático y transporte de ida y vuelta en autobús.

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Organizado por el ayuntamiento, a través de la casa de la cultura, el espectáculo ‘Piratas a la mar’, contó con la colaboración de la Universidad Popular, la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura.