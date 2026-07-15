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Una mujer herida tras un accidente de tráfico en la carretera entre Berlanga y Ahillones

Se ha producido a las 16.37 horas de esta tarde y ha movilizado a varias dotaciones de bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios

Lugar donde se ha producido el accidente.

Lugar donde se ha producido el accidente. / La Crónica de Badajoz

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Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

Una mujer ha resultado herida con pronóstico "menos grave" tras sufrir un accidente de tráfico esta tarde en la carrera N-432, que une los municipios pacenses de Ahillones y Berlanga.

Según ha informado el 112, la sala ha recibido la llamada de alerta a las 16.37 horas, notificando de un accidente en el punto kilométrico 129 de la citada carretera. Como consecuencia del impacto, la víctima y única afectada, ha sufrido policontusiones. Tras una primera valoración y estabilización en el lugar de los hechos, ha sido trasladada por los servicios sanitarios hasta el Hospital de Llerena.

Para atender la emergencia, el 112 activó un operativo donde han participado una unidad médica de emergencia y personal sanitario del punto de atención continuada de Berlanga. Además, se han personado varias dotaciones de bomberos de los parques de Llerena y Azuaga, así como patrullas de tráfico de la Guardia Civil de Badajoz para regular la circulación y levantar el atestado.

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Por el momento, no se han ofrecido más detalles acerca de las circunstancias en las que se ha producido el accidente.

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