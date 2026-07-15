La N-430 avanza hacia una vía 2+1 entre Santa Amalia y Ciudad Real tras salir a información pública

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sometido a información pública el estudio informativo para el acondicionamiento de la carretera N-430 entre la localidad pacense de Santa Amalia y Ciudad Real. El anuncio, publicado el pasado martes 14 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), abre un plazo de treinta días hábiles para la presentación de alegaciones sobre la declaración de interés general de la actuación, la concepción global del trazado y los aspectos ambientales.

La resolución aprueba provisionalmente el estudio informativo redactado en octubre de 2025 y selecciona las alternativas consideradas más recomendables para los doce tramos en los que se divide el recorrido, incluidos varios acondicionamientos y variantes de población. No obstante, el Ministerio de Transportes ha señalado que todas las alternativas analizadas permanecen sometidas a información pública y podrán ser finalmente seleccionadas una vez concluya este procedimiento y la correspondiente evaluación de impacto ambiental.

Por municipios de la provincia

El trazado objeto del estudio discurre por municipios de la provincia de Badajoz como Santa Amalia, Navalvillar de Pela o Casas de Don Pedro, antes de continuar por la provincia de Ciudad Real hasta la capital manchega. La actuación contempla una serie de mejoras orientadas a incrementar la seguridad vial, optimizar la funcionalidad de la vía y reforzar la calidad del servicio en uno de los principales corredores transversales del oeste peninsular.

Carretera 2+1

El estudio contempla la conversión de la actual carretera convencional en una vía 2+1 de altas prestaciones —un tipo de carretera con tres carriles que permite disponer de dos carriles en uno de los sentidos para facilitar adelantamientos seguros, alternando esta configuración a lo largo del recorrido—, tanto mediante la ejecución de variantes de nuevo trazado en puntos como las travesías de población como mediante el acondicionamiento de la carretera existente en el resto del trazado. De esta forma se tratará de mejorar la fluidez de la circulación, la seguridad vial y reforzar la conectividad territorial

El tipo de carretera 2+1 elegido para este corredor responde al más alto estándar de calidad ya que establece una serie de características tales como el diseño de todos los nudos a distinto nivel, control total de accesos, velocidad de 100 km/h, previsión de espacio libre entre ambos sentidos compatible con una futura separación física entre ambos sentidos.

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El trazado se ha dividido en 12 tramos, con un presupuesto conjunto de 952 millones de euros y una longitud total de 201,3 kilómetros.