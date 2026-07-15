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Gestión del agua

Promedio incorpora la nueva EDAR de Torre de Miguel Sesmero a su red de depuración

La Estación Depuradora de Aguas Residuales está preparada para tratar un caudal medio diario de aproximadamente 625.000 litros de aguas residuales

Dispone de un pretratamiento compacto que elimina los residuos de mayor tamaño

La nueva depuradora de Torre de Miguel Sesmero.

La nueva depuradora de Torre de Miguel Sesmero.

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La Crónica de Badajoz

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Torre de Miguel Sesmero

La nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Torre de Miguel Sesmero se ha incorporado en el mes de junio a la red de instalaciones de depuración del Consorcio para la Gestión de los Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio.

La nueva planta forma parte de las actuaciones de interés general promovidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para mejorar el saneamiento y la depuración en varias localidades extremeñas. Tras finalizar las obras y el periodo de puesta en marcha, Promedio asume la gestión de la nueva EDAR, garantizando su funcionamiento y el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos por la normativa europea y estatal en materia de tratamiento de aguas residuales.

El equivalente a unas 90 piscinas olímpicas

La depuradora está situada al norte de la localidad junto al arroyo del Valle y está preparada para tratar un caudal medio diario de aproximadamente 625.000 litros de aguas residuales, lo que supone alrededor de 228 millones de litros al año. Esto equivale a unas 90 piscinas olímpicas.

Dispone de un pretratamiento compacto que elimina los residuos de mayor tamaño, las arenas y las grasas que llegan desde la red de saneamiento. Después, el agua pasa al decantador-digestor, donde los sólidos más pesados se depositan en el fondo y las bacterias comienzan a descomponer la materia orgánica. A continuación, el tratamiento biológico se realiza mediante biodiscos o contactores biológicos rotativos: unos discos que giran lentamente y sobre cuya superficie viven microorganismos que eliminan la contaminación restante de forma natural.

Una vez completado el tratamiento biológico, el agua entra en un decantador, donde se separa definitivamente de los restos de materia orgánica antes de salir ya depurada y lista para su devolución al medio natural.

La nueva tasa de depuración

Por otro lado, el inicio de gestión por parte de Promedio el pasado 1 de junio, conlleva la aplicación de la tasa provincial de depuración de aguas residuales a todas las viviendas y empresas conectadas a la red de saneamiento. Se pagará una cuota fija por el servicio de mantenimiento de la depuradora, y un importe variable, en función de la cantidad de agua potable consumida. A modo de ejemplo, para un consumo tipo de 10 metros cúbicos de agua al mes, cada usuario pagará 6,02 euros/mes.

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Los recibos serán emitidos a través del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) basándose en el padrón del servicio de abastecimiento de agua potable.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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