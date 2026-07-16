Badajoz acoge esta tarde el tradicional paseo en barca de la Virgen del Carmen por el Guadiana

Badajoz se prepara para vivir una de sus citas más tradicionales del verano hoy. La barriada de Las Moreras y el río Guadiana se convertirán en el escenario de la procesión de la Virgen del Carmen, una festividad que aúna devoción, música y el encanto de ver a la patrona de los marineros surcar las aguas pacenses.

El evento es fruto del esfuerzo conjunto entre la Asociación de Vecinos de Las Moreras y la cofradía, quienes desde hace algunos años unificaron sus procesiones para dar mayor visibilidad a esta fecha tan señalada.

Horarios y recorrido de la procesión

La celebración comenzará en la parroquia de San Juan de Dios y completará un recorrido de ida y vuelta que conectará el templo con la orilla del río Guadiana:

19.00 horas - Santa Misa: Se oficiará la tradicional eucaristía en la parroquia de San Juan de Dios .

Se oficiará la tradicional eucaristía en la . 20.00 horas - Salida de la procesión: El cortejo iniciará su marcha por las calles del barrio. El itinerario de ida pasará por las calles Huerta las Mellas, Pescadores y Anselmo Arenas López, para adentrarse finalmente en el parque de la margen derecha -ubicado detrás del casino-. A partir de esta hora, el coro rociero Azabache esperará la llegada de la imagen.

El cortejo iniciará su marcha por las calles del barrio. El itinerario de ida pasará por las calles Huerta las Mellas, Pescadores y Anselmo Arenas López, para adentrarse finalmente en el parque de la margen derecha -ubicado detrás del casino-. A partir de esta hora, el esperará la llegada de la imagen. 21.00 horas - Llegada de la virgen al río: La comitiva llegará al embarcadero para iniciar su trayecto por el Guadiana . El coro rociero Azabache le cantará por primera vez a la Virgen del Carmen y amenizará su paseo por el río con una sevillana.

La comitiva llegará al embarcadero para iniciar su trayecto por el . El coro rociero Azabache le cantará por primera vez a la y amenizará su paseo por el río con una sevillana. 22.00 horas - Fin del recorrido: Tras desembarcar en el muelle y realizar el camino a la inversa, se prevé que la imagen esté recogida en su templo alrededor de las diez de la noche.

El coro rociero Azabache cantará por primera vez

Uno de los momentos más esperados será cuando el coro rociero Azabache la espere a orillas del río. Este año, será la primera vez que esta agrupación cante a la Virgen del Carmen en su paseo. Según ha explicado el coro, se interpretará una sevillana mientras la imagen es montada en la barca y paseada por el río. Será un momento íntimo y pausado mientras la imagen surca las aguas del Guadiana.

"Para nosotros es un orgullo y una responsabilidad enorme por primera vez en nuestra ciudad y en un entorno tan nuestro. Estamos ensayando duro para que este día sea inolvidable tanto para los devotos como para todos los vecinos", explicaba a este medio Sergio García, componente del coro.

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Además de los sones rocieros en el río, el acompañamiento musical durante el recorrido correrá a cargo de la Banda de Música del Resucitado.

Fuente: La Crónica de Badajoz