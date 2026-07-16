Badajoz recibe a Antonio Orozco y su gira más personal

Antonio Orozco será el protagonista de la segunda noche del Alcazaba Festival. El cantante presentará este viernes en Badajoz 'La Gira de Tu Vida', un espectáculo cargado de emoción, cercanía y grandes éxitos. El concierto promete al público disfrutar, cantar y conectar con uno de los artistas más queridos del panorama nacional. La apertura de puertas será a las 20.30 horas y el espectáculo comenzará a las 22.30 horas.

Tras el éxito de su última gira llamada 'La gira de mi vida', Antonio Orozco muestra una nueva etapa en su trayectoria en directo con 'La gira de TU vida'. Este proyecto surge como continuación de una propuesta que repasaba los 25 años de su carrera musical y que ha conectado con miles de personas a lo largo del último año. Esta vez, el tour sitúa al público como protagonista y reconoce la importancia que sus vivencias han tenido en el desarrollo de la carrera del artista.

Badajoz será uno de los últimos destinos del artista antes de descansar durante un largo periodo de tiempo. Cuando finalice esta gira, Antonio Orozco desaparecerá aproximadamente hasta 2029 para poder afrontar nuevos proyectos y regresar con energías renovadas.

Una trayectoria impecable

Antonio Orozco es uno de los cantantes más brillantes y con más talento del panorama musical en nuestro país. Con más de 1.500.000 discos vendidos, 1 disco de diamante, 9 discos de platino y numerosos de oro, el artista ha consolidado una carrera profesional única. Su trayectoria musical está avalada por ocho álbumes: 'Un reloj y una vela' (2000), 'Semilla del Silencio' (2001), 'El Principio del Comienzo' (2004), 'Renovatio' (2009), 'Dos Orillas' (2013), 'Destino' (2015), 'Aviónica' (2020) y su más reciente lanzamiento de estudio, 'El tiempo no es oro' (2025).

Gracias a su mayor éxito 'Estoy hecho de pedacitos de ti' fue nominado a los Latin Grammy entre los mejores compositores del mundo. Además, Antonio Orozco se ha convertido en uno de los “coach’ más populares de 'La Voz', el fenómeno televisivo mundial.

Todo esto hace que Antonio Orozco sea escuchado por más de dos millones de oyentes mensuales en Spotify y actualmente sea uno de los artistas con mayor éxito en el panorama musical español.

El Alcazaba Festival continúa

Loquillo protagonizará hoy la gran apertura del festival y Morad será el encargado de poner el sábado el broche final al Alcazaba Festival 2026, el cual reúne cada año a artistas de renombre y gran afluencia de público en el recinto más emblemático de la ciudad.

Todavía hay entradas disponibles para los tres conciertos, las cuales se pueden obtener a través de la página web del festival.

Fuente: La Crónica de Badajoz