Dos días de folclore, tradición y convivencia protagonizan ‘Villar del Folk’ en Villar del Rey

La localidad de Villar del Rey celebrará los próximos viernes 17 y sábado 18 de julio una nueva edición de 'Villar del Folk', una cita dedicada a la música de raíz que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Badajoz y que volverá a convertir las calles y espacios públicos del municipio en lugares de encuentro alrededor del folclore, las tradiciones y la participación vecinal.

El festival, que comenzó su trayectoria hace más de 20 años, está organizado por el ayuntamiento de la localidad y la Universidad Popular de Villar del Rey. Nació con un propósito claro: contribuir a la permanencia de las raíces que identifican a nuestra tierra, además de difundir el folclore y acercarlo a públicos de todas las edades.

Programación

La programación comienza mañana, viernes 17 de julio, a partir de las 21.00 horas en la puerta de la iglesia. La primera jornada contará con la actuación de la 'Asociación Folklórica Renacer', de Badajoz y con la participación de los grupos infantil y adulto de la 'Asociación Folklórica Albarragena', de Villar del Rey. La noche concluirá con una degustación de Agüina del Pilar para el público asistente.

El sábado 18 de julio, desde las 22.00 horas, el recinto ferial acogerá las actuaciones de 'Ari Hogará', procedente de Madrid y el grupo leonés 'Mirlo', y 'Mestranzo', una formación integrada por músicos de diferentes regiones españolas. La presencia de estas propuestas llegadas desde otras comunidades autónomas constituye una de las señas de identidad de 'Villar del Folk' y favorece el intercambio entre distintas expresiones de la música tradicional.

Actividades complementarias

La oferta musical se completará con numerosas actividades paralelas. Entre ellas se encuentra el círculo de percusión folk, un encuentro participativo en el que los asistentes se reunirán para interpretar ritmos tradicionales de forma colectiva. Será a las 13.00 horas en el parque municipal Francisco García Collado y tras la actividad se ofrecerá una degustación de la tradicional tapa villorra de pollo en escabeche.

Edición anterior de 'Villar del Folk' / Cedida

La programación incluye también una exposición dedicada a la agricultura y la matanza, en la que se mostrarán aperos y utensilios empleados antiguamente en las labores del campo y en las matanzas domésticas. Podrá visitarse hasta el 18 de julio, entre las 20.00 y las 22.00 horas.

Un pueblo decorado

A estas actividades se suma el concurso de fachadas engalanadas, una iniciativa que invita a los habitantes de Villar del Rey a decorar puertas y ventanas durante el fin de semana. Las tres mejores propuestas recibirán premios mediante vales canjeables en establecimientos locales, reforzando también la implicación del comercio del municipio. Este año, las calles lucirán amapolas elaboradas durante las semanas previas, junto a elementos recuperados de otras ediciones, como las guirnaldas de pompones y el gran mantón extremeño instalado en la entrada del recinto ferial.

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Pero sin lugar a dudas, la característica más destacada de 'Villar del Folk' es precisamente la participación ciudadana. Un grupo de voluntarios y voluntarias se encarga de recibir a las formaciones participantes, atender al público y preparar la decoración de los diferentes espacios.

Fuente: La Crónica de Badajoz