La Hermandad de Tentudía de Monesterio adelanta la ‘Velá de la Virgen’ al viernes, 7 de agosto

La ‘Velá de la Virgen de Tentudía’, que en los tres últimos años se ha celebrado la víspera de la celebración del día de la Asunción, se adelanta al viernes, 7 de agosto. La decisión, explica la hermana mayor de la hermandad, Pauli Delgado, está motivada por la acumulación de actividades previstas para ese fin de semana, en el que Monesterio celebrará su Feria del Emigrante.

“Tuvimos una reunión con el ayuntamiento y, con el objetivo de no pisar actividades, finalmente hemos decidido adelantar nuestra velá”, señala Delgado, convencida de que, tal y como ha ocurrido en ediciones anteriores, “Monesterio volverá a responder”, participando masivamente de esta velada de convivencia que se celebra en la Plaza de la Ermita, anexa al templo donde se venera la imagen de la Patrona.

Con este adelanto la hermandad modifica su programa de actos. Con la intención de que “las personas más mayores” puedan acudir a esta cita, “en colaboración con la Parroquia”, la habitual misa del viernes, en lugar de celebrarse en el templo parroquial, se trasladará a la ermita. Tras la Eucaristía, se procederá al acto oficial de entrega del grabado donado en su día por el pintor Eduardo Naranjo, cuya recaudación ha sido fundamental para la financiación de las obras de restauración del templo. “Estamos muy contentas de que el cuadro se quede en Monesterio”, expresa la hermana mayor; y aún más, al conocer que esta obra podrá “colgarse” en las instalaciones de la Cooperativa Agrícola Ganadera San Isidro, entidad poseedora del número agraciado en el sorteo.

Actividades

Tras este acto se iniciará la ‘Velá de la Virgen’, una exitosa festividad que aúna devoción, celebración popular, convivencia y la recaudación de fondos, que permita la continuidad de las acciones que anualmente organiza la hermandad, a través del culto y el mantenimiento de la imagen de la Virgen de Tentudía, así como al sostenimiento general de la propia asociación y de su patrimonio.

Como en ediciones anteriores, un grupo de voluntarios y voluntarias se harán cargo de la barra, donde se servirán montaditos y bebidas a premios muy populares. La fiesta contará con la actuación del grupo flamenquito, ‘Denis’, (repite en la misma plaza) y la animación musical de DJ Jaime.

“Esperamos que el cambio de fecha no influya en la afluencia de público”, añade Pauli Delgado que, “agradece” la implicación de los miembros de la Hermandad, la Parroquia y el ayuntamiento para sacar adelante una iniciativa que, en su corta trayectoria se ha convertido en una celebración de carácter popular, muy participativa y esperada. Del mismo modo, la hermana mayor, laza una “invitación generalizada” a todo el municipio para que, “un año más, nos acompañe” en esta fiesta nocturna, “de convivencia vecinal y hermanamiento”, alrededor del templo que acoge la imagen de la Virgen de Tentudía.

Día de la Asunción

A falta de cerrar alguna actividad, la hermandad adelanta que, el viernes, día 14 de agosto, se celebrará la misa del costalero, en la que se imponen los fajines a los nuevos integrantes del colectivo encargado de portar las andas de la Virgen de Tentudía. Este año, el pregón correrá a cargo de un costalero cadete.

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El sábado, día 15, tras la Eucaristía, tendrá lugar la procesión de la Patrona de Monesterio por las calles del pueblo, con un itinerario, aún por definir, que volverá a llenar las calles de la localidad de devoción, alegría y mucha participación, teniendo en cuenta la gran cantidad de emigrantes que, durante estos días regresan a su pueblo y participan activamente, con el resto de la ciudadanía, en todas las actividades programadas para estas fechas.

Fuente: La Crónica de Badajoz