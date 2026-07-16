El pasado de 25 municipios de Badajoz queda protegido con la digitalización de su patrimonio documental

La Diputación de Badajoz ha celebrado un acto cercano para entregar libros de actas y otros documentos municipales a más de una decena de ayuntamientos que se han beneficiado de la segunda fase de digitalización que ha llevado a cabo su Archivo Provincial.

Tras el trabajo con documentos originales cedidos por los propios consistorios, se ha obtenido material digital de alta calidad que ha sido facilitado por Paqui Silva, Delegada del área de Tecnología y Digitalización, en dispositivos USB. Asimismo, se han devuelto los originales a los que no se encuentran en depósito del Archivo Provincial.

Un tesoro documental

En total, son 25 los ayuntamientos que acaban de asegurar su 'tesoro documental', entre los 14 que ya se encontraban en las instalaciones y los 11 que solicitaron participar de esta nueva fase. Con esas palabras lo ha definido Silva, quien ha puesto en valor el servicio que ha prestado la institución provincial “para que las futuras generaciones conozcan las actas, las decisiones, los avances sociales, las dificultades que ha habido a lo largo de los años…”. Además, ha ensalzado el trabajo local que se recoge en todos estos documentos, gracias a los cargos municipales.

Documentos originales cedidos por los consistorios. / Cedida

Precisamente, los regidores que han podido acudir a la cita han aprovechado el momento para transmitir su agradecimiento, alegando que con sus recursos "hubiese sido imposible salvaguardar el patrimonio del pueblo”. La historia documental de estos municipios queda así asegurada, “junto con el deber cumplido de preservar y compartir este legado”, ha añadido la delegada.

8 meses y casi 300.000 imágenes

Esta fase se ha realizado en 8 meses y ha reunido cerca de 300.000 imágenes de los 25 pueblos participantes. La digitalización ha dado como resultado copias maestras de alta calidad que facilitan la conservación y consulta de los documentos. Parte de los fondos ha sido nuevamente digitalizada para mejorar las reproducciones existentes y asegurar su preservación a largo plazo.

Noticias relacionadas

Sin embargo, este servicio no termina aquí, tendrá continuidad con nuevas fases en las que se trabajará con otras localidades y otros hechos documentados.

Fuente: La Crónica de Badajoz