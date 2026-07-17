Badajoz despide tres noches de música en directo con la actuación de Morad y la sesión de José de las Heras

Este sábado Morad será el encargado de cerrar tres noches de música en directo con artistas top del panorama musical español. El Alcazaba Festival llegará a su fin con un concierto único en el que el rapero hispano - marroquí despliega la fuerza del drill y la estética M.D.L.R que lo han convertido en referente de la música urbana. Su gira europea Morad Euro Otour presenta una propuesta enérgica, directa y de enorme impacto entre el público joven.

José de las Heras como telonero

El concierto de Morad tendrá como telonero a uno de los dj’s internacionales más aclamados por el público y solicitado por las salas y eventos de todo el mundo. José de las Heras destaca por sus sesiones enérgicas, su presencia en festivales y salas de referencia y por un estilo que mezcla electrónica contemporánea con ritmos urbanos, lo que lo convierte en un complemento perfecto para la noche de Morad en Alcazaba Festival.

Actualmente el famoso dj cuenta con el apoyo de grandes artistas como Karol G, Bad Bunny, Justin Quiles, De La Ghetto y Arcángel, entre otros.

Morad como referente urbano

Morad es un rapero que practica los estilos del trap y el drill, un estilo con rasgos en común con el rap francés de origen magrebí. Es conocido por su álbum 'MDLR', y su EP 'MDLR 2.0', así como por sus temas 'Motorola' y 'Pelele'. Ha hecho colaboraciones con otros músicos como Bizarrap, Mister You o $hyhook.

Las letras de Morad están inspiradas en las vivencias que tuvo durante su infancia y adolescencia, así como en las dificultades que logró superar en un entorno marcado por la pobreza y la delincuencia juvenil. Además, sus canciones reflejan su visión de la realidad de la calle, abordando temas como los presuntos abusos policiales desde su propia perspectiva.

El segundo álbum de estudio de Morad, 'Reinsertado', está compuesto por 19 canciones e incluye colaboraciones con artistas como Nicki Nicole, Eladio Carrión y Beny Jr., entre otros. El tema que da nombre al álbum pone de manifiesto la evolución personal y artística que el cantante ha experimentado desde el comienzo de su trayectoria musical.

Horario de actuación

La apertura de puertas para el concierto de este sábado será a las 20.00 horas. José de las Heras tomará el escenario a las 21.15 horas y seguidamente, dará paso a la actuación de Morad a las 22.30 horas. Todavía hay entradas disponibles en la página web oficial del Alcazaba Festival.

Fuente: La Crónica de Badajoz