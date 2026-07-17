Suceso
Detenido un vecino de Villanueva de la Serena por el robo y los destrozos en el camping de Talarrubias
Del interior sustrajo maquinaria, herramientas y diferente material de obra
Samuel Sánchez
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Villanueva de la Serena como presunto autor del robo de maquinaria, herramientas y material de construcción en un camping de Talarrubias, donde también habría causado daños valorados en unos 10.500 euros.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril en un establecimiento turístico que se encontraba en proceso de ampliación y remodelación.
Según la denuncia presentada por una responsable de la empresa encargada de las obras, el autor accedió al recinto y a las oficinas tras forzar los accesos mediante palancas.
Del interior sustrajo maquinaria, herramientas y diferente material de obra valorado en unos 7.500 euros, además de provocar cuantiosos daños en las instalaciones.
Las investigaciones desarrolladas por los agentes permitieron reunir pruebas que apuntaban a un vecino de Villanueva de la Serena.
El sospechoso fue localizado y detenido el pasado martes como presunto autor de los delitos de robo y daños.
Las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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