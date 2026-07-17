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Convocatoria abierta

La Diputación de Badajoz saca a licitación 12 proyectos del Plan EDIL en distintos municipios de la provincia

En total, se contemplan 233 actuaciones, de las cuales 49 ya están en marcha

Entre las acciones previstas se encuentra la remodelación de la Plaza Calderón de la Barca en Zalamea de la Serena

Plaza Calderón de la Barca en Zalamea de la Serena, uno de los proyectos en licitación.

Plaza Calderón de la Barca en Zalamea de la Serena, uno de los proyectos en licitación.

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Gema Gallardo

Gema Gallardo

Badajoz

La Diputación de Badajoz continúa avanzando en la tramitación de los proyectos del Plan EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local). En las últimas semanas, ha sacado a licitación la asistencia técnica para la redacción de 12 nuevos proyectos. Estas actuaciones contarán con una cofinanciación del 85% a través de los fondos europeos FEDER.

Las empresas interesadas pueden presentar ya sus ofertas y acceder a toda la información relativa al procedimiento y la documentación de la licitación en la Plataforma de Contratación de la institución provincial.

Detalles y plazos

En concreto, se encuentran en licitación la redacción del proyecto básico, de ejecución, estudio de seguridad y salud y dirección de obras de las siguientes actuaciones: La construcción de alojamientos bioclimáticos en Guareña, la rehabilitación del edificio 'El Matadero' en Campillo de Llerena y obras de mejora del graderío e instalación de una cubierta en el campo de fútbol de Fuente del Maestre. También destaca el proyecto de construcción de 'Bubble La Serena' en Cabeza del Buey y la rehabilitación, mejora de la accesibilidad y de la envolvente térmica de la biblioteca de Olivenza.

Uno de los proyectos del plan EDIL.

Uno de los proyectos del plan EDIL. / Cedida

Por su parte, también salen a licitación los proyectos de la nave municipal de Usagre, la adecuación de una zona deportiva polivalente en Burguillos del Cerro y la remodelación de la Plaza Calderón de la Barca en Zalamea de la Serena, además de la adecuación de la piscina municipal en Zarza Capilla o del restaurante Bioclimático, en Castuera.

Por último, se podrán presentar ofertas para el proyecto de mejora de la accesibilidad y nuevos espacios en el mercado de abastos de Barcarrota y en el Centro de Bienestar y Atención Integral en Valle de la Serena.

El plazo para presentar las anteriores ofertas oscila entre el próximo lunes 20 de julio y el lunes 10 de agosto, dependiendo del proyecto. Esta información también podrá consultarse en la Plataforma de Contratación de la Diputación de Badajoz.

A finales del pasado año 2025, la institución provincial consiguió la aprobación del mayor número de Planes de Actuación Integrados en el marco del desarrollo urbano con una financiación de 44,5 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En total, se contemplan 233 actuaciones, de las cuales 49 ya están en marcha.

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Actualmente, de estas 49, un total de 14 licitaciones se encuentran en plazo de presentación de ofertas.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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