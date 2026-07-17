Gragera aspira a revalidar la mayoría absoluta en Badajoz en las próximas elecciones municipales de 2027

"Muy contento", así se muestra este viernes el alcalde de Badajoz, Ignacio, tras hacer público el día anterior que volverá a presentarse como candidato del PP a la alcaldía en las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027, en las que Gragera aspira a que el PP vuelva a obtener mayoría absoluta, que recuperó para este partido en las elecciones de 2023.

Según ha manifestado esta mañana, el alcalde está contento por renovar el compromiso que tiene con la ciudad "y agradecido también por la confianza que deposita mi partido y el presidente en mí y con muchas ganas de arrancar una nueva campaña con más proyectos, con más ambición, con más ganas de seguir mejorando la ciudad y siendo plenamente consciente de que esto no ha terminado, que todavía nos quedan muchos meses hasta que se convoquen las elecciones y vamos a seguir trabajando como hemos hecho desde el primer día, con la ilusión, con las ganas y con toda la fuerza del mundo para continuar e intentar revalidar esta mayoría que tenemos en el ayuntamiento".

Quedan todavía diez meses para la celebracion de los comicios y en este intervalo se tienen que confirmar todos los candidatos. El calendario del PP, que arrancaría después del verano, aún no está definido. El primer paso sería la confirmación, seguida de la presentación de las candidatura en las capitales de provincia y autonomicas. En este sentido, mañana en Santiago de Compostela tendrá lugar esta puesta de largo y allí estará Gragera con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Luego habrá que trabajar en los equipos y en el programa. Todo eso se hará, según ha querido dejar claro el alcalde, sin olvidar que siguen en el gobierno municipal, que quedan muchos meses "y vamos a seguir trabajando como el primer día". Hasta que se inicie la campaña electoral "vamos a estar centrados únicamente en la ciudad".

Los componentes de la lista

En cuanto a los nombres que lo acompañarán en la lista electoral, todavía no es el momento de concretar. Sin embargo, Gragera ha elogiado a sus actuales compañeros del grupo municipal. "Estoy muy contento con mi equipo, estamos haciendo un magnífico trabajo y lo que funciona obviamente no hay por qué cambiarlo". Estas palabras dan a entender que no habrá incorporaciones. Pero es pronto

Que siguen trabajando y al día se demuestra, según ha expuesto, en que esta misma mañana ha firmado el contrato para las obras de urbanización de Valdebótoa.

El alcalde ha realizado estas declaraciones en la plaza Alta, donde ha tenido lugar la tradicional recepción de los grupos que participan en el Festival Folklórico Internacional para la foto oficial de esta edición. Allí ha aprovechado para felicitar a la organización por su esfuerzo, que este año ha tenido dificultades añadidas como consecuencia de los conflictos bélicos que han complicado los desplazamientos. A pesar de todos los problemas, se está celebrando "y una vez más Badajoz es protagonista y es sede de un festival folklórico que ya se ha convertido en santo y seña de la ciudad".

Gragera recuperó para el PP la mayoría absoluta que perdió Fragoso

Con Ignacio Gragera, el PP recuperó en el Ayuntamiento de Badajoz la mayoría absoluta que perdió en las elecciones de 2015, en las que Francisco Javier Fragoso se presentó por primera vez como cabeza de lista de los populares. Fragoso ya era alcalde desde dos años antes, por obra y gracia de su predecesor y benefactor, Miguel Celdrán, que decidió no terminar la legislatura y le cedió el bastón de mando en marzo de 2013. Celdrán llevaba gobernando en Badajoz desde 1995 y fue sumando mayorías absolutas, una tras otra, elección tras elección (repitió victoria para su partido en 1999, en 2003, en 2007 y, por última vez en 2011, después no volvió a presentarse). Su récord estuvo en 17 concejales, que obtuvo en las elecciones de 2011.

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La corporación municipal de Badajoz está integrada por 27 concejales, con lo cual, la mayoría absoluta se alcanza con un mínimo de 14, que son los que obtuvo Gragera en sus primeras elecciones como candidato del PP, las de 2023. La primera vez que Fragoso se presentó a las elecciones municipales en 2015 como cabeza de lista, el PP ganó, pero perdió su mayoría absoluta. Tuvo que pactar con Ciudadanos. Fue la complicada legislatura con Luis García-Borruel, que acabó marchándose del partido naranja segundos antes de que lo echaran. Los resultados de 2019 no fueron mejores para los populares, que acabaron repartiéndose in extremis la alcaldía con Ciudadanos. El PSOE había ganado, pero no logró convencer a los naranjas, que estuvieron negociando a dos bandas. Les salió bien la jugada. Gragera había sido el candidato de Ciudadanos, lo que le permitió disfrutar los dos últimos años de la legislatura de las mieles del sillón de alcalde, del que no ha vuelto a levantarse, ya con otras siglas en el respaldo las del PP. Unas siglas que no quieren dejarlo ir.

Fuente: La Crónica de Badajoz