Habrá primarias en el PSOE de Badajoz: Concha Baños anuncia su precandidatura

Aún no echa humo el pistoletazo de salida y en el PSOE de Badajoz ya han empezado a removerse. El jueves por la tarde, ayer, se reunió el Comité Regional para dar cuenta del calendario para la elección de los candidatos socialistas en los municipios donde este partido no gobierna, que en el caso de las poblaciones con más de 20.000 habitantes, tendrá lugar en septiembre. Badajoz, entre ellas.

Pocas horas después, este viernes, la concejala Concha Baños, que ya pugnó en las primarias para la elección de la secretaría general, ha anunciado en sus redes su precandidatura. Habrá por tanto primarias en Badajoz, pues la condición para que se celebren es que se presenten al menos dos candidatos y la actual secretaria general y portavoz municipal, Silvia González, siempre ha hecho gala de su intención de presentarse para ser la cabeza de lista del PSOE en Badajoz en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Ambas, Concha Baños y Silvia González, se expusieron al voto de la militancia para la elección de quién ocuparía la secretaría general. Hubo un tercero en disputa: Anselmo Solana. Ganó Silvia González, que se alzó con la victoria en la asamblea extraordinaria del PSOE de Badajoz celebrada en mayo de 2025, obteniendo el 58% de los votos. Su candidatura superó ampliamente a las de Concha Baños, que logró el 20,68% de los apoyos, y Anselmo Solana, que sumó el 19,13%.

La portavoz municipal del PSOE, Silvia González. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Silvia González sucedió a Ricardo Cabezas, que decidió dar un volantazo a su carrera política municipal. Sigue siendo concejal, además de diputado provincial. Es uno de los condenados por malversación administrativa a 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público por el caso de David Sánchez.

Pero el resultado de aquellas primarias no significaba que la secretaria general fuese automáticamente la candidata a la alcaldía. Así va a ser. De nuevo habrá recogida de avales, campaña y votación para decidir quién encabeza la lista electoral del PSOE en Badajoz, a no ser que lleguen antes a un acuerdo.

El calendario para este proceso aún no está decidido, o al menos no se ha hecho público. Los días exactos para la presentación de candidaturas, la recogida de avales, la campaña y las votaciones deberán ser fijados próximamente por la Comisión Ejecutiva Federal.

Fuente: La Crónica de Badajoz