Dispositivo permanente y actualizado de información previsión y alerta
Monesterio inicia la implantación de su Plan Municipal Ante el Riesgo de Incendios Forestales
La Dirección General de Protección Civil ha dictaminado favorablemente el cumplimiento de los requisitos exigidos
Los integrantes de la estructura orgánica del plan se reúnen el próximo martes para recibir formación
Monesterio contará en pocas semanas con un Plan Municipal Ante el Riesgo de Incendios (PAMIF). Por su localización geográfica, en una zona de abundante masa forestal, el municipio ha sido seleccionado por la Junta de Extremadura para formar parte de un proyecto regional que pretende que las entidades locales radicadas en zonas con riesgo de incendio forestal, establezcan un dispositivo permanente y actualizado de información, previsión, alerta y actuación ante este tipo de emergencias.
Se trata, explica la alcaldesa, Loli Vargas, de un órgano diseñado para “proteger a la población” y, en lo posible, “evitar o reducir los daños” que se pudieran producir a los bienes y servicios esenciales, de acuerdo con los medios y recursos disponibles. Este dispositivo estará “plenamente integrado en la organización general del Plan de Emergencia”.
El plan, explican desde el consistorio, cuenta con el informe favorable de la Comisión Permanente de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los últimos requisitos para su aprobación definitiva serán, la aprobación del PAIMF, por el pleno municipal; su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y su posterior traslado a la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil.
Actividades previas
La estructura organizativa del plan, bajo la dirección de la alcaldía, cuenta con un comité asesor, en el que se integran miembros del Plan Infoex, Guardia Civil y Servicio Extremeño de Salud, así como un grupo de apoyo técnico, logística, y psicosocial. El organigrama también incluye un gabinete de información.
Como primera acción, el próximo martes, 21 de julio, tendrá lugar una reunión de los integrantes de sus integrantes en la que participarán en un programa de formación destinado al personal responsable adscrito al plan, adaptado a las características y responsabilidades de cada uno de sus miembros. En la misma sesión, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los medios de transmisión de la información en caso de producirse alguna emergencia, se presentará un programa de información a la población del municipio sobre los riesgos que le pueden afectar. La jornada se cerrará con un simulacro.
Difusión
Monesterio, puntualiza Loli Vargas, “ya cuenta con un Plan Periurbano Contra Incendios que, en su día, elaboró la Diputación de Badajoz”. Ahora, “nos sumamos a este Plan de Actuación Municipal, promovido por la Junta de Extremadura”, que, tras su culminación, “se pondrá en marcha el próximo martes”. En este sentido, la alcaldesa “invita” a la población para que, una vez recibida la formación por parte de la empresa adjudicataria, “conozca todos los detalles” a través de un comunicado que se hará público tras la sesión de trabajo y a través de los medios locales.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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