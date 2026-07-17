Tres de los acusados en el caso del Club de Debates Urbanos de Badajoz acuerdan las penas

Tres de los ocho acusados en el conocido como caso del Club de Debates Urbanos de Badajoz han llegado a un acuerdo con la fiscalía para pactar sus penas en la vista a efectos de conformidad que se ha celebrado este viernes por la mañana en el Juzgado de lo Penal número 2. Esto supone el reconocimiento de los hechos por su parte.

Los otros cinco imputados por difamar al exalcalde, Francisco Javier Fragoso, a otros funcionarios municipales y a particulares a través de un grupo de Facebook bautizado con el nombre de Club de Debates Urbanos no han comparecido, por lo que serán citados para juicio oral. No obstante, la vía del acuerdo para estos últimos no se cierra y podrían acogerse a ella antes de la celebración de la vista, para la que, de momento, no hay fecha.

La conformidad de los tres procesados -que no son los principales acusados en este procedimiento- no se ha formalizado aún y se hará por escrito, pues está pendiente "de unos flecos", según han confirmado fuentes jurídicas. Según ha podido saber este diario, las penas no exceden los dos años para ninguno de ellos y en el caso de algunos delitos se imponen únicamente multas. Por ahora, no ha trascendido la cuantía de la responsabilidad civil a la que tendrán que hacer frente. Lo que sí asegura este acuerdo es que ninguno de los tres ingresará en prisión.

La fiscalía sostiene que los acusados vertieron, con conocimiento y de manera organizada confabulándose a través de grupos de Whatsapp, «falsedades», «insultos» y «noticias irreales» a través de los grupos de Facebook (principalmente en el Club de Debates Urbanos de Badajoz), en la que sus chats llegaron a contar con 5.000 seguidores. Unos lo hacían a través de perfiles reales y otros falsos.

Para el ministerio público, estos hechos son constitutivos de un delito continuados de calumnias, otro de injurias, falsedad en documentos oficial y público, incitación al odio, descubrimiento y revelación de secretos y denuncia falsa y solicita penas de entre 13 años y 9 meses de prisión e indemnizaciones por una cuantía global de 270.000 euros para una lista de 31 perjudicados.

El fiscal pide 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el Ayuntamiento de Badajoz y 30.000 euros para el exalcalde por los daños y secuelas sufridos.

Asimismo, solicita indemnizaciones por importe global de 190.000 euros para otros 29 perjudicados, entre ellos concejales, exconcejales, funcionarios municipales, particulares, dos agentes de la Policía Nacional y la concesionaria del transporte público urbano en la ciudad, Tubasa, personada en la causa como acusación particular junto al consistorio y Fragoso.

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El juicio por estos hechos, que se denunciaron en 2016, ya se ha suspendido en 6 ocasiones.

Fuente: La Crónica de Badajoz