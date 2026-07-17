La Virgen del Carmen surca el río Guadiana en Badajoz: "Ellas son las que reman y las que de verdad la guían"

La barriada de Cañada-Moreras y las aguas del río Guadiana han sido el escenario de una de las citas veraniegas más esperadas de Badajoz: la procesión de la Virgen del Carmen. Esta festividad, que aúna devoción, música y el orgullo de un barrio volcado por completo con sus costumbres, ha congregado esta tarde a cientos de fieles, vecinos y visitantes que no han querido perderse a la patrona de los marineros surcando el río.

La cita es fruto del esfuerzo entre la Asociación de Vecinos de Las Moreras y la cofradía de la parroquia de San Juan de Dios, colectivos que han vuelto a unificar sus procesiones para dar mayor esplendor a esta fecha tan señalada. Al acontecimiento se han sumado, además, representantes de la corporación municipal, entre las que destaca la presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y la del concejal de Transporte, José Luis González.

La jornada ha comenzado a las 19.00 horas con la celebración de la eucaristía en la parroquia de San Juan de Dios. Esta ha servido como antesala para la salida procesional, que ha arrancado una hora después. El paso, portado en esta primera fase por ocho cargadores pertenecientes a la Asociación de Costaleros y Capataces 'San José', ha avanzado por las calles del barrio arropado por cientos de personas que componían el nutrido cortejo de ida. Además, la virgen ha estado acompañada por el Niño Jesús de Praga.

La comitiva ha discurrido por las calles Huerta las Mellas, Pescadores y Anselmo Arenas López bajo los sones de la Banda del Resucitado. Los costaleros han contado con el apoyo de vecinos del barrio que cumplen de este modo sus promesas.

Relevo y el canto a orillas del Guadiana

Tras cruzar el parque, la comitiva ha llegado al embarcadero del río Guadiana, donde cientos de personas más aguardaban para ver su entrada. En este punto se ha producido el cambio de la imagen: la Virgen del Carmen que ha procesionado por las calles del barrio ha cedido su testigo a la que pertenece a la barriada, siendo esta última la que ha sido embarcada.

Cuando la banda de música ha terminado con sus marchas y la imagen ha empezado a descender, el coro rociero Azabache ha comenzado a cantar. La agrupación, que se estrena este año cantándole a la patrona en su salida al agua, ha interpretado la 'Sevillana a la Virgen del Carmen', una sentida pieza compuesta por ellos mismos en exclusiva para la ocasión. Con sus primeros compases, que arrancan con el emotivo verso "Te vas meciendo, te vas meciendo...", el coro ha amenizado el trayecto de la virgen por el río.

"Para nosotros es un orgullo inmenso y una gran responsabilidad cantarle por primera vez en nuestra propia ciudad a la Reina de los Mares en un entorno tan icónico. Hemos ensayado con mucho cariño para que este día quede grabado en el recuerdo de todos", explicaba Sergio García, miembro del coro Azabache.

FOTOGALERÍA | La Virgen del Carmen surca el río Guadiana en Badajoz: "Ellas son las que reman y las que de verdad la guían" / David Guilherme

Paseo fluvial

Ya sobre el río, la encargada de guiar la canoa con la imagen de la Virgen del Carmen ha sido la Asociación de Piragüismo. Unas veinte mujeres supervivientes de cáncer de pecho o con otras patologías, se han encargado de remar para llevar a la patrona en procesión sobre el agua. "Ellas son las que reman y las que de verdad guían a la Virgen sobre el río, es un tremendo orgullo verlas cada año", comentaba Javier Pulido, miembro de la cofradía.

El recorrido fluvial ha concluido con el desembarco y emprendiendo el regreso a su templo, donde ha llegado alrededor de las 22.00 horas, culminando así una tarde de fe, superación y tradición a orillas del Guadiana.

Fuente: La Crónica de Badajoz