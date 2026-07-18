Antonio Orozco emociona a Badajoz con un concierto lleno de complicidad

Antonio Orozco conquistó este sábado al público del Alcazaba Festival con un concierto en el que la emoción, el humor y la cercanía fueron tan protagonistas como las propias canciones. El artista catalán firmó una actuación en la que alternaba sus grandes éxitos con intervenciones dirigidas a un público entregado desde el primer minuto.

El cierre del concierto reflejó a la perfección el ambiente vivido durante toda la noche. En ‘Pedacitos de ti’, Orozco cedió el protagonismo al público, que cantó la canción mientras el artista escuchaba desde el escenario. Una escena que confirmó la conexión que el cantante había construido con los asistentes desde el inicio del espectáculo.

No fue el único momento en el que los espectadores tomaron protagonismo. Durante todo el concierto, el cantante buscó la complicidad del público, que respondió coreando buena parte de un repertorio repleto de éxitos. "Cantad fuertísimo conmigo esta noche", pidió en uno de los momentos más intensos de la noche.

Fotogalería | Las imágenes del concierto de Antonio Orozco en Badajoz / David Guilherme

Mejores momentos del concierto

Entre canción y canción, el artista abrió también una ventana a su lado más personal. Compartió con el público el complicado episodio que atravesó hace unos años, cuando, según explicó, llegó a "tocar fondo seriamente". Aprovechó ese momento para lanzar un mensaje de esperanza sobre la salud mental y la importancia de pedir ayuda. "No hay nada de débil en reconocer que uno no puede más. Déjate abrazar, porque quedarse en silencio duele mucho más", afirmó ante un público que respondió con un largo aplauso.

La noche también tuvo espacio para el humor. Orozco aseguró sentirse especialmente querido en Badajoz, ciudad de la que dijo que había vivido "uno de los días más bonitos de toda la gira". Bromeó incluso con la posibilidad de empadronarse en la capital pacense y aseguró que le gustaría regresar cada año.

Las risas llegaron con una improvisada llamada telefónica a su madre, Carmen, realizada en pleno concierto. El cantante la llamó para preguntarle por algunas de sus habituales recomendaciones y acabó implicándola en una divertida conversación con el público, al que la madre acabó enviando un cariñoso saludo.

Un espectáculo emocionante

Durante el concierto, el cantante fue enlazando algunos de los temas más conocidos de su carrera con un espectáculo cuidado al detalle y respaldado por una banda de primer nivel. Sus músicos Toni Mateos, Jordi Franco, JJ Caro, Pedro Javier Hermosilla y John Caballés completaron un directo sólido, elegante y lleno de matices.

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Antonio Orozco volvió a demostrar anoche por qué es uno de los artistas más queridos del panorama nacional. Su paso por el Alcazaba Festival dejó una noche de canciones, confidencias y una conexión permanente con el público. La ovación final confirmó que Badajoz no solo asistió a un concierto, sino a uno de esos directos que permanecen durante mucho tiempo en la memoria de quienes los viven.

Fuente: La Crónica de Badajoz