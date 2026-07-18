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El detenido por tocamientos a una mujer en el concierto de Orozco en Badajoz niega los hechos: "Solo quiere que todo se aclare para limpiar su nombre"

La familia del hombre, que ha quedado en libertad con cargos tras comparecer en el juzgado, asegura que está "destrozado"

El público durante el concierto de Antonio Orozco en la alcazaba, el viernes por la noche.

El público durante el concierto de Antonio Orozco en la alcazaba, el viernes por la noche. / David Guilherme

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

El hombre que este viernes fue detenido en el concierto que ofreció Antonio Orozco en Badajoz por presuntamente haber realizado tocamientos a una mujer ha negado los hechos en su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4. Tras su comparecencia, ha quedado en libertad con cargos.

Su familia, que se ha puesto en contacto con La Crónica para dar su versión de los hechos, asegura que está "destrozado" y que lo único que quiere es "que todo se aclare para limpiar su nombre".

Según explican, el detenido, que acudió al concierto junto a su mujer y otras parejas, fue a comprar unas bebidas a la barra junto a unos amigos y cuando volvían a lugar donde estaba el resto del grupo vieron a unos conocidos, por lo que se movieron entre el público para ir a saludarlos. Fue en ese momento cuando, según su testimonio, el hombre intentó pasar por el medio de la denunciante y su marido. "Solo le rozó la cintura para pedirle permiso para pasar, fue cuestión de un segundo, como hace todo el mundo en cualquier concierto", relata un familiar.

La familia señala que fue la pareja de la mujer la que comenzó entonces a gritar diciendo "¡qué te he visto, qué te he visto", tras lo que supuestamente lo habría agredido propinándole "tres puños en la espalda".

"Sus amigos y hasta la gente que había alrededor estaban alucinando y diciendo que en un concierto la gente se roza y se empuja, porque no había pasado nada más".

Tras la denuncia, que según la familia del detenido interpuso el marido, la Policía Nacional lo detuvo y pasó la noche en los calabozos de la comisaría. "No entiende cómo ha podido acabar así, lo está pasando fatal, porque es muy fuerte que se manche tu nombre sin hacer nada. Ese tipo de comportamiento no encaja con él, al revés", defienden los familiares.

El detenido tiene que personarse en los juzgados de nuevo este lunes.

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Fuente: La Crónica de Badajoz

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