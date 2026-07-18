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25 becas en la provincia

UniRural cierra su cuarta edición con éxito: el 30% de los becados en Badajoz reciben ofertas de contratación

El programa ofrece a egresados de la Universidad de Extremadura la posibilidad de realizar prácticas profesionales en entidades de municipios rurales

Estas becas cuentan con una remuneración de 1.300 euros brutos mensuales

Participantes en UniRural 2025.

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Universidad de Extremadura, en colaboración con las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres, el Consejo Social de la UEx y la Fundación Universidad-Sociedad, ha concluido la cuarta edición del Programa UniRural, una iniciativa que continúa consolidándose como un puente entre el talento universitario y las oportunidades de desarrollo del medio rural.

El programa ofrece a egresados de la universidad la posibilidad de realizar prácticas profesionales en entidades ubicadas en municipios rurales de la región, favoreciendo la retención del talento y la empleabilidad de los jóvenes. En concreto, esta convocatoria ofertó un total de 50 becas de prácticas a tiempo completo, de las cuales 25 pertenecieron a la provincia de Badajoz.

Estas becas están dirigidas a titulados de la UEx y cuentan con una remuneración de 1.300 euros brutos mensuales. Gracias a las sustituciones realizadas por bajas anticipadas, un total de 52 personas han pasado por el programa a lo largo de estos seis meses de prácticas.

Cuarta edición

En su cuarta edición, UniRural recibió 177 solicitudes de participación de 137 empresas y entidades diferentes, de las que ﬁnalmente fueron seleccionadas 50 para acoger a los beneﬁciarios. Por parte de los titulados, las ofertas de prácticas publicadas concentraron 674 candidaturas procedentes de una variedad de perﬁles académicos, que desarrollaron sus prácticas en 45 municipios rurales repartidos en las dos provincias. 

En materia de empleabilidad, los resultados vuelven a avalar el programa: de las prácticas que han completado los seis meses en la provincia de Badajoz , casi el 30% ha recibido una propuesta de contratación por parte de la empresa. 

Novedad este año

Esta edición ha contado con una jornada de formación intermedia, desarrollada en la Finca La Cocosa y dinamizada en torno a competencias transversales como el liderazgo, el trabajo en equipo o la resolución de problemas.

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Con esta edición, UniRural vuelve a conﬁrmarse como una herramienta eﬁcaz para favorecer la empleabilidad de los egresados de la Universidad de Extremadura, crear oportunidades y contribuir al desarrollo socioeconómico del entorno rural extremeño.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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