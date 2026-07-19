Chus García presenta en Monesterio su libro ‘Encaje’

Sevillana de nacimiento y fuentelarqueña de adopción, la escritora Chus García ha presentado en Monesterio su última creación. ‘Encaje’, publicada por la Editora Regional de Extremadura, con prólogo del escritor Jesús Carrasco, se abre al lector como una ventana de autenticidad basada en la herencia de lo rural. Citando textualmente al prologuista, Carmen Real, amiga de la autora, que la acompañó en la presentación de los 8 relatos de los que consta la obra, expuso: “Chus García, además de contar muy bien, escribe sobre lo que conoce: la tierra que eligió para vivir, lo que significa ser mujer, la naturaleza o el valor de lo cercano y lo pequeño, lugar este último, donde he encontrado una de las líneas de fuerza del ‘Encaje’: aquello que, por su proximidad, a menudo pasa inadvertido”.

Periodista, poeta, educadora infantil y profesora de yoga, la autora de ‘Marea’, y de los poemarios ‘Gineceo’ y ‘Gaia’, con esta publicación, rinde homenaje a esa generación de mujeres extremeñas que, a punto está de desaparecer. A un modo de vida y a una realidad social del mundo rural, inspirada en hechos y vivencias reales: memoria, arraigo, tierra y dignidad. Un libro, expresa, Jesús Carrasco, “cargado sobre los hombros de mujeres madres, abuelas, jornaleras, hijas, bordadoras, cocineras, cuidadoras que sustentan la vida que las rodea”.

Un texto, repleto de historias y vivencias de “mujeres y hombres”, casi al 50%, expresó la autora, en el que se refleja su cariz feminista, “y a mucha honra”, enfatiza; “aún más, en los tiempos que corren, donde es muy necesario que las mujeres sigamos clamando por nuestros derechos”.

El acto se celebró en la sala de conferencias de la casa de la cultura / Rafa Molina

Agradecida

La autora, invitada por la biblioteca, a través del Área de Cultura del ayuntamiento, se mostró muy agradecida por la presencia de tanto público. Entre los asistentes, algunos integrantes del club de lectura de la biblioteca municipal que, previamente trabajaron sobre el texto de García y tuvieron la posibilidad de conversar directamente con la creadora. “La cultura está en crisis. Nos cuesta mucho llenar los espacios culturales”, afirmó, muy satisfecha con la respuesta del público de Monesterio. “Esto no sale de la nada. Hay muchas personas trabajando para que la cultura llegue a todos los rincones”, afirmó.

Del mismo modo, quiso agradecer expresamente a “todas aquellas personas que han hecho posible” este conjunto de relatos, “desde los fogones, desde la agricultura, pariendo en las camas de sus casas… Esas abuelas, bisabuelas, tatarabuelas que nos han hecho ser quienes somos y estar aquí”, -- a quienes dedica el libro--, y, por su puesto, a quienes, en los últimos años han tomado el testigo y han decidido irse a estudiar y conquistar carreras profesionales, pero, siguen mirando a la tierra y a la esencia de lo que somos”.

“Nuestra esencia, pequeña y humilde, es, a la vez, bella, dura y muy necesaria”, manifestó Chus García. “En las ciudades se olvidan que somos los que damos de comer y de que siga habiendo un pulmón en la tierra”. Todo esto, añadió, “es gracias a la gente del campo”.

‘Encaje’, se estructura en 8 relatos, agrupados en 3 conjuntos. Los 2 primeros se sitúan en la década de los años 50 del siglo pasado. Los 3 siguientes, al mundo rural de la actualidad y, los 3 últimos, a vivencias cercanas de la autora que, actualmente reside y desarrolla su labor docente en la localidad de Fuente del Arco.

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La presentación de la actividad corrió a cargo de Manola Ferreira, concejala de cultura del ayuntamiento de Monesterio, que estuvo acompañada por la alcaldesa, Loli Vargas.

Fuente: La Crónica de Badajoz