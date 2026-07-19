'D’Rule: Artistas en el territorio'
Teatro profesional gratuito para la ciudadanía en 85 municipios de Badajoz
Las actuaciones estarán subvencionadas por un total de 300.000 euros
Algunos municipios programarán dos actuaciones y otras celebrarán una única representación
La Diputación de Badajoz ya ha hecho pública la resolución de su programa propio de teatro profesional 'D’Rule: Artistas en el territorio' 2026. Desde el jueves 16 de julio, se puede consultar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la lista de municipios que han alcanzado la puntuación mínima y el reparto de actuaciones que estarán subvencionadas por un total de 300.000 euros.
La institución provincial lleva diez años haciendo posible que el teatro de más alta calidad llegue a las casas de cultura y los espacios municipales, de la mano, en su mayoría, de compañías y artistas extremeños. En este sentido, este año son 85 las localidades que se van a beneficiar de la iniciativa del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional al haber alcanzado la puntuación mínima exigida.
Del total, 19 municipios y entidades locales menores recibirán una subvención de 5.000 euros, que permitirá programar dos actuaciones teatrales, mientras que 66 localidades contarán con una ayuda de 2.500 euros para la celebración de una representación.
300.000 euros entre municipios y entidades menores
La resolución establece además que del presupuesto total, 265.000 euros se destinan a los municipios y 35.000 euros a las Entidades Locales Menores (ELM), garantizando así que la programación cultural llegue tanto a las poblaciones de mayor tamaño como a los núcleos más pequeños de la provincia.
Entre las localidades que disfrutarán de dos representaciones se encuentran, entre otras, Alburquerque, Burguillos del Cerro, Higuera la Real o la Entidad Local Menor de Vivares. Otra selección de municipios contará con una única representación subvencionada, conformando una amplia programación cultural que permitirá acercar espectáculos a casas de cultura, teatros y espacios escénicos repartidos por toda la provincia.
En las próximas semanas se hará pública, de la misma forma, la resolución de la convocatoria para la incorporación de compañías de teatro.
Las representaciones tendrán lugar a partir del 1 de septiembre hasta el 20 de diciembre, sin ningún coste para la ciudadanía.
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