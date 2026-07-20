Suceso
Muere una persona al chocar un camión contra un vehículo de mantenimiento cerca de la Plataforma Logística de Badajoz
El siniestro se produjo sobre las 13.20 horas en el kilómetro 403 de la A-5
Un joven de 23 años ha fallecido este lunes y otro hombre de 61 ha resultado herido de gravedad como consecuencia de un accidente de tráfico en la autovía A-5, a la altura del punto kilométrico 403, en sentido Madrid. El siniestro ha tenido lugar en las inmediaciones de la Plataforma Logística y del Polígono industrial 'El Nevero' de Badajoz.
El siniestro se ha producido sobre las 13.20 horas, cuando, según la información aportada por Guardia Civil y Cruz Roja, un camión ha arrollado a un vehículo de conservación de carreteras, provocando que ambos vehículos salgan de la vía por uno de los laterales.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil, dos ambulancias medicalizadas del Servicio Extremeño de Salud (SES), equipos de Cruz Roja y bomberos del Ayuntamiento de Badajoz.
Tras la colisión, se ha atendido a dos hombres, ambos operarios de mantenimiento de carreteras. Uno de ellos ha resultado herido de carácter grave con un traumatismo craneoencefálico y ha tenido que ser excarcelado por los bomberos antes de ser trasladado al Hospital Universitario de Badajoz. El otro, de 23 años, ha perdido la vida en el lugar de los hechos.
Según indican los servicios de emergencia, el camionero no ha resultado herido.
La Guardia Civil mantuvo cortado durante un tiempo el tramo derecho de la vía en sentido Madrid, lugar donde se produjo el fatal choque. En estos momentos, la circulación ya ha sido restablecida, después de que los agentes regularan el tráfico para garantizar la seguridad del resto de conductores.
Cabe destacar que a principios de este mes, otro hombre de 50 años perdía la vida mientras realizaba trabajos en un tramo en obras de la A-66, a la altura de Almendralejo.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas