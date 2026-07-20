Medida cautelar
Castigado con 5 días de aislamiento el interno del Marcelo Nessi que agredió a un vigilante de seguridad
Permanecerá separado de su grupo de convivencia de manera temporal "para proteger al resto de internos, a los trabajadores y al propio joven"
La dirección del centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi ha acordado separar durante cinco días de su grupo de convivencia al interno que el pasado viernes presuntamente agredió a un vigilante de seguridad, que sufrió lesiones de carácter leve a causa de los puñetazos y patadas que le propinó el joven, de 18 años.
Es la medida cautelar que, según la Consejería de Desregularización, Políticas Sociales y Familias, se ha adoptado con el objetivo de «proteger a los trabajadores, al resto de internos y al propio joven», así como para preservar el normal funcionamiento del centro y garantizar el correcto desarrollo del expediente disciplinario que se le ha abierto.
La consejería defiende que desde la Junta se actúa con «firmeza» ante cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de los profesionales y de los menores que conviven en sus centros .
En este sentido, asegura que ante la agresión sufrida por un trabajador durante una intervención motivada por el incumplimiento de las normas del centro-le pidió al interno que dejara el móvil-, se aplicaron «de manera inmediata» los protocolos de actuación previstos, «garantizando en todo momento una respuesta proporcionada, ajustada a la normativa y orientada a restablecer la seguridad».
Fuente: La Crónica de Badajoz
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