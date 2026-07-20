Cuando la Copa del Mundo de Fútbol visitó Segura de León

Han transcurrido 16 años desde que la Selección Española ganara su primer Mundial de Fútbol. El 11 de julio de 2010, La Roja hacía historia en el primer Mundial celebrado en el continente africano. El 1-0 frente a Países Bajos formó parte de una racha histórica del fútbol español. Han tenido que pasar 4 mundiales, (Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026), para que la Selección Española de Fútbol haya vuelto a disputar y a ganar una final de la Copa del Mundo.

Meses después de la victoria, el trofeo de la Copa del Mundo realizó una gira histórica por toda la geografía española. Esta iniciativa, impulsada por la Real Federación Española de Fútbol, coordinada con las federaciones territoriales, tuvo como principal objetivo, acercar el trofeo original a los aficionados de todas las comunidades autónomas.

Cada federación diseñó su propio recorrido, llevando el trofeo a los ayuntamientos, diputaciones o estadios de sus principales ciudades y otros municipios. El trofeo original recorrió los 4 puntos cardinales del país y permitió a miles de aficionados la oportunidad de tocar y fotografiarse con el trofeo original que la Selección Española había conquistado meses atrás.

En Segura de León

Esta gira histórica recaló en la localidad pacense de Segura de León en septiembre de 2011. Durante algo más de 5 horas permaneció sobre el escenario del cine de la localidad, donde se sucedieron largas colas con la intención de llevarse el recuerdo fotográfico con la Copa del Mundo.

El periplo nacional de la Copa paró en Segura de León tras la petición formulada por su entonces alcalde, Lorenzo Molina, a la Federación Extremeña de Fútbol. “Fueron muy receptivos a nuestro deseo”, explicaba entonces el regidor segureño, lográndose que este evento pudiera hacerse realidad.

Solo 5 horas

El recorrido de la Copa del Mundo estuvo sujeto a estrictos protocolos de seguridad y escolta permanente. En Segura de León permaneció durante 5 horas, desde las 17:30 horas, hasta las 23:00 horas. Un equipo exclusivo de seguridad privada acompañó a la Copa, controlando en todo momento el acceso directo al escenario del cine de la localidad. En tan corto espacio de tiempo miles de visitantes, muchos de ellos desplazados desde cualquier municipio de la comarca de Tentudía y otras localidades limítrofes de Andalucía, hicieron largas colas para posar con tan preciado trofeo.

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La Selección Española celebra durante estos días el logro de su ansiada segunda estrella, tras la victoria 1-0, frente a Argentina. Ojalá, igual que ocurrió en aquella primera gran gesta del fútbol mundial, la Real Federación Española de Fútbol organice una gira oficial de exhibición del trofeo, que llegue a Extremadura y vuelva a Tentudía, para que los aficionados de nuestros pueblos puedan disfrutarlo de cerca.